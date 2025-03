Muere la prometida de famoso cantante al caer de un crucero; hay más preguntas que respuestas; esto se sabe

Las vacaciones de ensueño en las Bahamas se convirtieron en tragedia para Taime Downe, vocalista de la banda Faster Pussycat, luego de que su prometida, Kimberly Burch, cayera por la borda de un crucero.

El lamentable accidente ocurrió en su habitación durante un viaje en el ‘Explorer of the seas’ de la compañía Royal Caribbean en la noche del 2 de marzo por el evento musical The 80’s cruise, donde él se presentaría con su banda para hacer tributo a grandes éxitos de la época.

¿Qué le pasó a Kimberly Burch en un crucero?

Kimberly Burch, de 56 años, viajaba junto a su pareja en el lujoso crucero de Royal Caribbean cuando ocurrió el fatídico accidente el primer día del recorrido.

Según informó TMZ, la madre de Kimberly recibió la devastadora noticia a través de un contacto llamado Carnell, y hasta el momento el cuerpo de la mujer no ha sido encontrado.

Taime Downe y Kimberly Burch habían viajado juntos en el crucero porque a él lo contrataron para presentarse / Instagram

Kimberly Burch falleció al caer de un crucero: los oscuros detalles

Las circunstancias que rodean la caída de Kimberly aún son inciertas, pero testigos han señalado que habría estado consumiendo bebidas alcohólicas, algo que, según su familia, no era común en ella.

Además, no se conoce que estuviera atravesando algún problema emocional que pudiera haber provocado el accidente. Sin embargo, otras versiones apuntan a que Kimberly y Taime habían discutido, aunque esto no ha sido confirmado.

Royal Caribbean se pronuncia a la muerte de Kimberly Burch

Un portavoz de Royal Caribbean indicó a TMZ que la tripulación respondió de inmediato para tratar de localizarla, colaborando estrechamente con las autoridades pertinentes.

La Guardia Costera de Estados Unidos y la Real Fuerza de Defensa de las Bahamas se unieron en la búsqueda, pero esta última suspendió las operaciones tras no hallar rastros de la mujer.

Kimberly Burch cayó por la borda en el crucero / Instagram

¿Quiénes son Taime Downe y Kimberly Burch?

Taime Downe y Kimberly Burch mantenían una relación de más de cinco años. Recientemente, el cantante había compartido un emotivo mensaje en redes sociales, celebrando San Valentín junto a su prometida: “Tuve una hermosa Valentine’s con mi amor y media naranja @burchkimberly. Comimos dulces y cupcakes. ¡Soy un hombre afortunado!”, escribió junto a una fotografía de ambos.

Los fanáticos de Faster Pussycat han expresado su apoyo y condolencias hacia el cantante, lamentando profundamente la tragedia que ha golpeado su vida personal.

La comunidad del rock sigue a la espera de más información sobre este lamentable suceso, mientras las autoridades continúan investigando las causas que llevaron a la caída y desaparición de Kimberly Burch en el mar.

