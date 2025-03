Muere cantante en un trágico accidente automovilístico

Lamentablemente se dio a conocer recientemente que la cantante de R&B y soul, Angie Stone, reconocida por éxitos como ‘Wish I didn’t miss you’, falleció a los 63 años en un accidente automovilístico en Montgomery, Alabama.

La noticia fue confirmada por fuentes cercanas a la artista, quienes informaron que el accidente ocurrió la mañana del sábado. Hasta el momento, las autoridades no han brindado más detalles sobre las circunstancias del choque.

En redes circula este video del fatal accidente:

La representante de Angie Stone, Deborah R. Champagne contó a TMZ que la cantante falleció luego de abandonar un concierto por la madrugada, pero se desconocen los detalles.

Investigación en curso sobre la muerte de Angie Stone

Las autoridades aún no han revelado detalles sobre el accidente ni las posibles causas. Se espera que en las próximas horas se brinde más información sobre lo ocurrido y los planes para su despedida.

La comunidad artística ha comenzado a expresar su pesar por la trágica pérdida de Angie Stone, recordándola como una de las voces más influyentes del género.

Solo se sabe que Angie estaba viajando de una presentación a otra y cuando iba al torneo de CIAA basketball en Baltimore cuando el choque ocurrió.

La última vez que Angie Stone habló con su representante fue por la noche, así que la noticia de su muerte fue totalmente sorprendente para ella y la familia de la cantante.

¿Quién era Angie Stone?

Angie Stone nació el 18 de diciembre de 1961 en Columbia, Carolina del Sur. Desde joven, se destacó en la música gospel antes de incursionar en el R&B y el hip-hop.

En los años 70, formó parte del trío de hip-hop ‘The sequence’ pionero en la industria y primer grupo femenino firmado por Sugar Hill Records.

Más tarde, se unió a la banda Vertical Hold antes de lanzar su exitosa carrera como solista.

Su álbum debut, ‘Black diamond’ (1999), la consolidó en la industria con el éxito ‘No more rain (In this cloud)’. Sin embargo, su mayor hit llegó con ‘Mahogany soul’ (2001), donde se incluyó ‘Wish I didn’t miss you’, una de las canciones más icónicas del R&B.

A lo largo de su carrera, Angie Stone trabajó con figuras como D’Angelo, Lenny Kravitz y Erykah Badu, dejando un legado imborrable en la música soul y R&B.

