Michelle Trachtenberg: La familia toma una determinante decisión ¡Se niega a realizar la autopsia!

Famosa por dar vida a Georgina Sparks en ‘Gossip girl’ y por su participación en ‘Buffy la cazavampiros’, Michelle Trachtenberg falleció el 26 de febrero, dejando una profunda tristeza entre sus seguidores y seres queridos.

Diversos medios internacionales han señalado que su muerte podría estar relacionada con complicaciones de salud derivadas de un trasplante de hígado. Hasta el momento, su pareja, Jay Cohen, ha sido el único en pronunciarse, aclarando que la familia no hará comentarios al respecto.

¿Por qué Michelle Trachtenberg se realizó a un trasplante de hígado?

ABC News y The New York Post reportaron que Michelle se habría sometido a un trasplante de hígado en los últimos meses. Aunque Michelle nunca habló públicamente sobre su estado de salud, algunas fuentes reportan que pudo haber experimentado complicaciones postoperatorias. Hasta el momento esto no ha sido confirmado ni desmentido por su familia.

Fuentes cercanas a la actriz sugieren que la cirugía podría haber estado relacionada con problemas hepáticos derivados del consumo de alcohol o enfermedades como la hepatitis C. Sin embargo, no hay confirmación oficial sobre la causa exacta que la llevó a necesitar el trasplante.

Familia de Michelle Trachtenberg rechaza autopsia: la causa de su muerte quedará indeterminada

El médico forense de Nueva York dictaminó la causa de muerte de Michelle Trachtenberg como “indeterminada”, según informó un portavoz del organismo.

La familia de la actriz se negó a que se le realizara una autopsia, por lo que solo se permitió un examen externo de su cuerpo. Esto ha llevado a que la causa exacta de su fallecimiento permanezca sin esclarecer.

Un informante de la Policía de Nueva York mencionó que Michelle había atravesado problemas médicos recientes y que su fallecimiento podría estar relacionado con causas naturales. No obstante, aunque no hay indicios de que se trate de una muerte sospechosa, aún no se ha determinado con certeza qué ocurrió.

“La familia pide privacidad por su pérdida. No hay más detalles en este momento”, declaró un representante de la actriz a CNN en un comunicado.

Famosos despiden a Michelle Trachtenberg

Trachtenberg saltó a la fama como una estrella infantil y llegó a tener papeles memorables en varias series como “Buffy la cazavampiros” y “Gossip girl”, en la que interpretó uno de os papeles más atrevidos de su carrera como una villana llamada Georgina Sparks.

Desde su fallecimiento, sus amigos y antiguos compañeros de reparto, como Sarah Michelle Gellar y Blake Lively, de ‘Buffy’ y ‘Gossip Girl’, se sumaron a los homenajes.

“Era eléctrica. Sabías cuando entraba en una habitación porque la vibración cambiaba” escribió Lively en una historia de Instagram, y añadió: “Era una persona amable, de pies a cabeza”

