Playa Limbo, entre la reinvención y la defensa del pop

Quienes están de manteles largos es la agrupación “Playa Limbo” pues hace unos días lanzaron su nuevo material discográfico titulado “Hora cero” donde repasan una larga historias de amor, desamor pero ahora con el toque moderno, sin dejar a un lado su personalidad.

En charla exclusiva con TVNotas, nos dijeron lo contentos que están con este material: “Nos fuimos a escribir y soltar ideas a la playa. Todos íbamos diciendo cosas, temas y demás pensamientos. Fueron surgiendo las historias, las canciones y quedo esto que viene muy desde el fondo de nuestro corazón”.

Para la agrupación que lleva casi 20 años en el gusto del público, no es tan fácil hacer un proyecto como este: “Nos tomamos el tiempo para crearlo. No hacemos canciones porque sí. Esto viene desde una conexión especial. Hubo temas que a algunos les gustaban pero a otros no. Entonces entendíamos que no era el momento de sacarlos. Estos 10 temas créeme que son los mejores”.

Jass, Servando, Jorge y Ángel concuerdan en algo, tenían que evolucionar como agrupación y tocar temas importantes, como ahora lo hacen con la salud mental: “Tocamos temas que antes no lo hacíamos. Queremos dejar algo, un respiro para aquellas personas que lo están padeciendo. Como músicos, tenemos la responsabilidad de abordar estos temas que están afectando cada vez a más personas”.

Con su toque característico de sonidos sintéticos y electrónicos, pero respetando la onda del pop, todos coinciden que siguen con la bandera muy en alto de este género: “Vendrán muchas corrientes y estilos de música, pero creemos que el pop es algo que siempre estará, solo hay que irle modificando para que suene actual, pero queremos seguir con este corriente, el pop está más vivo que nunca”.

¿Dónde se presenta Playa Limbo este 2024?

Con gira por Centroamérica y Estados Unidos, la agrupación llegará a finales de este año al teatro Metropolitan para reencontrarse con su publico de la CDMX: “Nos hace mucha ilusión este show, vienen nuevas versiones de los clásicos y andamos viendo otras cosas como invitados especiales, será una gran fiesta”.