Raquel Bigorra dice que su hija no quería ir a la escuela por culpa de LCDLFM

Raquel Bigorra aseguró que no esperaba el éxito mediático de La casa de los famosos México.

La cubana aseguró que tuvo que tomar terapia y también llevó a su hija con el psicólogo.

La presentadora cubana, Raquel Bigorra, quien fue la cuarta eliminada de La casa de los famosos México, se sinceró con Mara Patricia Castañeda y contó que su participación afectó a su hija.

La cubana aseguró que acordó con su esposo cuidar a su hija y no permitirle que viera LCDLFM. Sin embargo, el fenómeno mediático fue tan grande, que compañeros y amigos de la escuela le hacían comentarios a su pequeña.

“Cuando sales de la casa la primera noche pasas la noche en un hotel, te aíslan 24 horas, sin celular, sin nada como para que te normalices. De ahí te pasan al psicólogo. Yo en terapia todo bien”, dijo.

“Mi marido muy listo me dijo: ‘Te fue muy bien. La gente te quiere mucho”, y le pregunté cómo está la niña y me dijo ella muy bien, pero no fue cierto. Él me dio la certeza de que me había rifado y todo valía la pena”, comentó.

Bárbara Torres le dijo de todo a Raquel Bigorra. / Instagram: @lacasafamososmx

Su hija no quería ir a la escuela por culpa de LCDLFM

La hija de Raquel Bigorra se enteró de su pleito con Bárbara Torres, quien la acusó de no ser una persona sincera y la llamó “hipócrita”.

“Pero ya cuando llegué, hablamos de varias cosas. Me dijo: ‘Tu pleito con Bárbara no te afectó con la gente, pero te afectó con la niña, porque la gente le dijo cosas. No la pude llevar al colegio por 15 días, porque me hacía show. No se quería bajar de la camioneta. Hasta tuvo que intervenir el director. Tuve que llevarla al psicólogo de la escuela’”, comentó Raquel.

No obstante, la cubana enfrentó otro desafío. No podía pasar tiempo con su hija, debido a que las galas, las entrevistas y participantes en los programas se extendieron más de lo esperado.

Raquel Bigorra tomó la decisión de llevar a su hija a terapia

“Salgo de la casa y entré a promoción durísimo, En las noches teníamos las galas. El éxito fue tan grande que nos ocupaban diario. En las mañanas tenía que ir a probarme mi vestuario con Mitzy y la niña lloraba diario: ‘Mamá, no quiero que te vayas’. Lloraba ella, lloraba yo. Sentía una culpa tremenda de dejar a mi niña; y mi psicóloga me dijo: ‘Todas las mamás que trabajan se van con ese mismo sentimiento de culpa. Es algo más común de lo que crees”, comentó.

Finalmente, Raquel Bigorra acudió a terapia y llevó a su hija para poder trabajar las emociones que ambas enfrentaban durante este proceso. Sin embargo, la cubana agradece su participación y los buenos comentarios que ha recibido por parte de su público:"Fue muy fuerte, estamos en terapia, yo ya la libré pero si decía quién soy y a qué vine a este reality”.