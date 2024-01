Salvan la vida de un joven con escoliosis: esta es la esperanzadora historia de Ezequías

Mejor Teatro, además de presentar grandes puestas en escena, tiene una alta responsabilidad de ayuda social y por eso ahora se encuentra apoyando a una agrupación civil que se llama “Enderezando curvas”, la cual se dedica a apoyar a niños con escoliosis.

La escoliosis es un padecimiento, del que se desconoce la causa, pero que va deformando la columna de los menores en forma de “S” o “C”, y en medida que avanza la curvatura, se pueden empezar a tener complicaciones de salud. En el peor de los casos, se comprometen órganos vitales como los pulmones y el corazón. Esta situación pone en riesgo la vida de los niños.

El proyecto de mejor teatro es operar a un niño cada mes y el primero fue Ezequías Veneroso Escobedo, originario de Oaxaca. El joven de 15 años fue operado con gran éxito y la actriz y cantante Gloria Aura fue su madrina en este proceso.

Gloria Aura ayudó al joven Ezequías / TVNotas

Al respecto Gloria Aura nos dijo. “Hugo Hernández de Mejor Teatro ya sabe que a mí me encanta participar en estas nobles causas que suman a la sociedad y al saber de este caso me involucré para dar difusión por medio de mis redes sociales. Conocer a Ezequías me puso feliz, ha tenido una vida muy difícil, me ha conmovido profundamente, tiene una vida por delante y le vamos a ayudar para poder cumplir sus sueños”.

Por su parte, Ezequías nos comentó:

“Estoy feliz de poder volver a hacer cosas que ya no podía. Este problema inició hace un año y me cambió la vida para mal, pero ahora veo por fin el sol”. Ezequías Veneroso Escobedo

Gloria Aura ayudó al joven Ezequías / TVNotas

La madre de Ezequías nos comentó: “De repente lo vi con la costilla encimada y un hueco enorme, así vi desviada su columna. Empezamos a tocar puertas, nos dijeron que la cirugía salía muy cara y gracias a Dios nos encontramos a “Enderezando curvas” que nos ha ayudado de una manera que no tenemos cómo agradecerles su bondad. Dios tocó sus corazones”.

Gloria Aura ayudó al joven Ezequías / TVNotas

La directora de la fundación “Enderezando curvas” Anie Sotomayor Islas, nos platicó: “Empezamos el año pasado como un movimiento, la conforman la casa que provee los implantes quirúrgicos, los doctores Canales y Hurtado y el hospital Mac que dona todo el tema hospitalario. Se ha hecho una gran alianza. Nuestra idea es cambiarles la vida a estos niños que tienen toda una vida por delante, son cirugías muy caras que van desde el millón de pesos”.

Finalmente también charlamos con Hugo Hernández, pilar fundamental de “Mejor Teatro” que expresó: “desde que yo conozco a Morris Gilbert siempre ha estado preocupado por cuestiones sociales. El teatro no es sólo una actividad cultural sino social y estamos felices de poder ayudar a Ezequías a que inicie una nueva vida”.

Como mencionábamos, la operación fue todo un éxito y “Mejor Teatro” y “Enderezando curvas” seguirán trabajando en conjunto para ayudar a más niños con esta problemática.

