Yuri asegura que “esta es la última generación del planeta” y pide “estar preparados” ¿Cuál es la razón?

Para la mayoría, el inicio de un nuevo año se traduce en una nueva oportunidad para lograr objetivos y ser mejores personas. No obstante, Yuri considera que este 2024 no es muy alentador y hasta cree que la humanidad está viviendo “sus últimos días”.

A través de una entrevista para Sale el sol, la famosa cantante afirmó que el planeta ya está en su etapa final y no va a “durar mucho”, sin importar si la gente cree o no en Dios.

“Creo que esta es la última generación de este planeta, por lo que conozco lo que dice en la Biblia, este planeta no va a durar mucho porque ya no aguanta”. Yuri

Según la veracruzana, los desastres naturales y los conflictos bélicos que han sucedido en los últimos años, así como la falta de fe que muchas personas tienen, son una clara señal de un futuro desolador.

“El calentamiento global, las cosas que están pasando, los terremotos, y sin Dios, aún peor. Vean lo que está pasando en Israel, es una realidad, como están matando a los niños, es una crueldad”.

Para finalizar, aseguró que tanto ella como su hija están “preparándose” para lo que viene e invitó a su público a que se acercaran más a Dios y así poder “subsistir”.

“Tenemos que estar preparados porque vienen momentos difíciles para la humanidad. Si tú no te agarras de Dios, no vas a poder subsistir. Yo, como mujer cristiana, me estoy preparando espiritualmente, estoy preparando a mi hija”, finalizó.

Yuri pide más espiritualidad en la gente / Instagram: @oficialyuri

Internautas reaccionan a sus declaraciones

Como era de esperarse, las palabras de Yuri provocaron mucha controversia en redes sociales. Si bien algunos la tacharon de ridícula, otros le dieron la razón y hasta hicieron referencia a la biblia para “demostrar su punto”.

“Doña Yuri, termine la primaria”, “Ya le está afectando la edad”, “En la biblia está escrito que estamos viviendo el fin del mundo”, “Siempre dicen lo mismo”, “Es culpa de su música”, “Eso lo sabe cualquiera”, “Deben acercarse más a Dios”, señalaron algunos comentarios.

Yuri ha dado muchas opiniones polémicas en los últimos años / Instagram / TikTok

