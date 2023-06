Yuri se defiende de las críticas de la comunidad LGBTQ+: “Yo creo que es porque soy cristiana”

Una vez más, a Yuri le preguntan sobre las críticas

Desde hace más de un año, Yuri ha sido duramente criticada por supuestamente estar en contra de la comunidad LGBTQ+, por lo que continuamente la prensa le pregunta sobre el tema y justamente en el mes del orgullo gay, el tema volvió a ser parte de la conversación.

Aunque Yuri se ha defendido y se ha disculpado hasta de rodillas con la comunidad LGBTQ+ explicando que ella “no ha dicho nada” en su contra, en el Aeropuerto Internacional de la CDMX la captaron y le preguntaron qué opina de las críticas respecto a la polémica.

La jarocha respondió, “Algunos (me critican). Hay unas comadres que me adoran y hay otras que no, pero bueno, esto es así mi amor. Nunca le vamos a dar gusto a nadie. He dicho una y otra vez que amo a la comunidad. Los quiero mucho, en mis shows ahí los veo… no puedo hacer más”.

Yuri siguió explicando que, “El problema lo tienen ellos, ese pequeño sector o ese pequeño grupito” y compartió que ella cree que la critican sin fundamento por su religión y por no ser una artista que enseñe de más en sus conciertos, “yo creo que es porque soy cristiana y no me enloquezco ni salgo con el chicharrón de fuera. Yo creo que eso es”.

La cantante reiteró que no entrará en más polémicas sobre el tema y dijo, “Nunca he dicho que Dios no los quiere, en lo absoluto… Dios ama también a la comunidad, por supuesto, nada más que yo tengo mi forma de pensar como cristiana y es respetable, yo no ando con una bandera ahí en Reforma (diciendo) ‘todos tienen que ser’, no mi amor, yo respeto pero pues ellos no me respetan mucho en esa área, pero no importa, los sigo queriendo, los sigo amando”.

Yuri compartió que cree que las críticas en su contra puedan ser por su religión / Instagram: @oficialyuri

Además, en plena entrevista dos personas de la comunidad se acercaron a ella para pedirle una foto y ella aprovechó para decir, “Aquí está el ejemplo, ¿Ustedes me aman o no?”, a lo que los fans respondieron emocionados, “¡Claro!”.

Finalmente, Yuri les preguntó, “¿Por qué?”, así que los fans respondieron, “Porque eres una chingon*”. Emocionada por eso, la cantante concluyó la entrevista diciendo, “¡Eso! ¿Viste? Aquí está. No todos me odian”.