Septiembre 2023: Estos son los estrenos de series y películas más esperados

Septiembre viene con todo y el terror llega de su mano.



Así como al marketing le gusta adelantar la Navidad, septiembre adelanta halloween y llega con el terror por delante, y la verdad es que todos lo amamos y los que no, ¡ni modo!

Esta es la impactante cartelera de cine con los próximos estrenos

La Monja 2

La secuela de la Monja sigue a la hermana Irene en su enfrentamiento con Valak la presunta monja demoníaca, en una Francia antigua.

Estreno: 7 de septiembre.

Cacería en Venecia

Ambientada en la espeluznante Venecia posterior a la II Guerra Mundial. Un asesinato envuelve al detective Hércules Poirot en un siniestro mundo de sombras y secretos.

Estreno: 14 de septiembre.

Sin Aire

Dos hermanas van a bucear a un paradisiaco y remoto lugar. Una de ellas es golpeada por una roca, dejándola atrapada 28 metros bajo el mar con niveles peligrosamente bajos de oxígeno y temperaturas heladas. Su hermana tendrá que buscar la manera de sobrevivir.

Estreno: 14 de septiembre.

After - Para Siempre

Esta es la quinta y última entrega de la franquicia AFTER, inspirada en los libros de la escritora estadounidense Anna Renee Todd.

Estreno: 14 de septiembre.

Los Indestructibles 4

A 9 años de que se estrenó Los Indestructibles 3, llega la cuarta entrega con Sylvester Stallone en el papel del mercenario Barney Ross.

Estreno: 21 de septiembre.

Paw Patrol: La Súper Película

Otra opción para llevar a los más pequeños de la familia en septiembre es la película de Paw Patrol.

Estreno: 28 de septiembre.

Saw X: El Juego del Miedo

La trama se ubica entre los sucesos de SAW I y SAW II, cuando Kramer busca en México una cura para su cáncer, pronto se da cuenta de que la operación a la que era candidato es una estafa, regresa a su trabajo, para hacer pagar a los estafadores.

Estreno: 28 de septiembre.

Netflix, Prime Video, HBO Max, Disney+ también tienen sus estrenos, aquí la lista

NETFLIX

Donnie Brasco – 1 de septiembre

Scream: Grita – 1 de septiembre

Un Lugar para Soñar T5 – 7 de septiembre

Las viudas de los jueves – 14 de septiembre

La Probabilidad estadística del amor a primera vista – 15 septiembre

El Conde – 15 de septiembre

Hermosa venganza – 20 de septiembre

Sex Education T4 – 21 de septiembre

Nowhere – 29 de septiembre

Disney+

Yo soy Groot T2 – 6 de septiembre

La Sirenita – 6 de septiembre

Justified: Ciudad salvaje – 6 de septiembre

Good Trouble T5 – 6 de septiembre

Amigos Pasajeros 2 – 8 de septiembre

La otra chica negra 13 de septiembre

La cita de Carl – 13 de septiembre

Animales en primer plano con Bertie Gregory – 13 de septiembre

Lang Lang al piano: la mejor musica de Disney – 15 de septiembre

Irresistible – 20 de septiembre

Nadie te salvará – 22 de septiembre

Las Kardashian T4 – 28 de septiembre

Amazon Prime

La rueda del tiempo – 1 de septiembre

Sentinelle – 8 de septiembre

Sitting in bars with Cake – 8 de septiembre

A millones de kilómetros – 15 de septiembre

Written in the stars – 15 de septiembre

Hush Hush – 22 de septiembre

The Continental – 22 de septiembre

Generation V – 29 de septiembre