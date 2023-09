Taylor Swift en cines: Cinépolis presenta fallas durante la preventa para la función especial

Cinépolis proyectará la función especial del The Eras Tour durante siete días.

En su momento, Ticketmaster también presentó fallas en la compra de boletos para los conciertos de Taylor Swift en CDMX.

Este viernes 1 de septiembre, comenzó la preventa en línea para la proyección especial de una de las presentaciones de la exitosa gira de Taylor Swift, The Eras Tour, en diversos cines de Estados Unidos y México.

Aunque la noticia emocionó a todos los fans que no alcanzaron boletos para la serie de conciertos que dio la cantante en el Foro Sol de CDMX, diversos internautas reportaron fallas en la página web de Cinépolis.

De acuerdo con lo manifestado en redes sociales, el sitio de la empresa se traba constantemente y hasta les llega a marcar “error”, lo que les ha impedido completar la compra de sus entradas.

Incluso, algunos han señalado que la preventa de la función del The Eras Tour no está disponible, pese a que siguieron todas las instrucciones que se compartieron para adquirir las entradas.

¡Lo que estábamos esperando! El concierto de @taylorswift13

| The Eras Tour iluminará TODOS los cines de Cinépolis a partir del 13 de octubre.

Compra tus boletos a partir de MAÑANA VIERNES 1 de septiembre en la app, web o en cines. Tranqui, ¡ahoritita te daré más detalles! 🫶… https://t.co/xhHUEIpbhX — Cinépolis (@Cinepolis) August 31, 2023

“En mi ciudad, todavía no aparece”, “Apoco Cinépolis pensó que sus servidores soportarían tremendo ataque de los swifties?”, “Está ligero, con los de BTS ni siquiera te dejaba entrar al paso”, “Cinépolis ya se cobró de mi tarjeta 3 veces lo de mis boletos, pero no me los libera”, “Se me está reiniciando todo el tiempo”, señalaron algunos comentarios.

Incluso algunos otros expresaron su frustración con divertidos memes:

“Agárrate fuerte” fue la frase con la que los fans comenzaron a bromear al respecto / Twitter

Hasta el momento, Cinépolis no se ha pronunciado acerca de estas fallas. Sin embargo, les recordaron a sus seguidores que la función especial estará disponible por siete días consecutivos.

La cinta solo se proyectará en algunos cines seleccionados y se podrá ver en salas tradicionales y VIP. El estrenó está programado para el próximo 13 de octubre.

yo ahorita que cinépolis ya se cobró de mi tarjeta 3 veces lo de mis boletos pero no me los libera 😠😠😠 pic.twitter.com/eNhcG0viGH — fabi (@fabipuente_) September 1, 2023

Algunos internautas culpan a PayPal

Entre los múltiples inconvenientes a la hora de adquirir las entradas, se mencionó que muchos no han podido hacer sus pagos a través de la aplicación PayPal y, en los casos donde sí se ha podido, Cinépolis no procesa la compra.

No obstante, todo indica que este sitio sí pudo resolver el problema, pues otros aseguraron que solamente se les permitía hacer el pago a través de la página.

“PayPal”:

Por quienes mencionan que no tienen problemas pagando sus boletos en Cinépolis usando esa plataforma para el #TSTheErasTourFilm. pic.twitter.com/dHdpPl1Dhi — ¿Por qué es Tendencia? (@porktendencia) September 1, 2023

El caos del The Eras Tour en México

Durante la venta de los boletos para los conciertos de Taylor Swift en CDMX, Ticketmaster también presentó muchas fallas a la hora de comprar las entradas. En aquella ocasión, la venta terminó a los pocos minutos debido a la alta demanda.

Aunque la boletera liberó boletos después, solo estaban disponibles para aquellos que eran “fans verificados”. Debido a esto, muchos fans, incluido celebridades como Ricardo Peralta y Pablo Chagra, fueron víctimas de estafas.

Por ello, te recomendamos que adquieras tus entradas para la función especial en páginas oficiales y no recurrir a los revendedores.

Para evitar estafas, se recomienda comprar tus entradas en sitios oficiales / Instagram: @taylorswift

