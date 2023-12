Te decimos qué conciertos en México no te puedes perder para iniciar el 2024 con todo

Si aún no tienes ni idea de cómo iniciar el próximo 2024 ¡No te preocupes! Aquí te traemos seis conciertos que no te puedes perder. ¿Lo mejor de todo? Hay para todos los gustos; desde el pop más melancólico hasta música directamente traída desde Corea del sur.

Twice

La famosa e icónica banda surcoreana Twice complace a sus fans mexicanos con una segunda visita al país. Si eres amante del K-Pop, este es un evento que no te puedes perder. ¡Tienes que apurarte! los boletos se están acabando rápidamente.

¿Cuándo se presentará Twice en Mexico?: El próximo 2 y 3 de febrero de 2024

¿Dónde se presentará?: Foro Sol (CDMX)

¿Cómo obtener los boletos y cuál es el precio?: Las entradas se pueden obtener en el sitio oficial de Ticketmaster y cuestan 5 mil 856. Actualmente, solo hay disponibilidad en la zona platino.

Morrisey

Si te consideras un fan del rock alternativo, definitivamente Morrisey es todo lo que necesitas para comenzar el 2024 con todo. El icónico exintegrante de The Smiths promete cautivar a todo su público con éxitos como Everyday Is Like Sunday, Interesting Drug y Sing Your Life.

¿Cuándo se presentará Morrisey en Mexico?: El próximo 3 de febrero de 2024.

¿Dónde se presentarán?: Palacio de los Deportes (CDMX)

¿Cómo obtener los boletos y cuál es el precio?: Las entradas se pueden obtener en el sitio oficial de Ticketmaster y el costo oscila entre los 700 y mil 350 pesos, dependiendo la zona escogida.

Karol G

Para perrear hasta el suelo está Karol G. La famosa “Bichota” visitará México por segunda vez con su tour Mañana será bonito. Sin duda alguna, los seguidores de la cantante están más que emocionados por escuchar sus sencillos.

¿Cuándo se presentará Karol G en Mexico?: Los próximos 8, 9 y 10 de febrero de 2024

¿Dónde se presentará?: Estadio Azteca (CDMX)

¿Cómo obtener los boletos y cuál es el precio?: Los boletos se pueden comprar a través de Ticketmaster y el costo oscila entre 6 mil y 9 mil 700 pesos, dependiendo del lugar escogido.

Karol G triunfó con su álbum Mañana será bonito / Telemundo

LP

La icónica cantante que logró cautivar a todos en el Corona Capital 2022 regresa a México para consentir a todos sus fanáticos. Si buscas un concierto tranquilo, en definitiva LP es para ti.

¿Cuándo se presentará LP en Mexico?: El próximo 10 de febrero de 2024

¿Dónde se presentará?: El Palacio de los Deportes (CDMX)

¿Cómo obtener los boletos y cuál es el precio?: Las entradas se pueden obtener a través de Ticketmaster. Los costos oscilan entre los 760 y 3 mil pesos, dependiendo de la zona escogida.

Festival Bahidorá

Si buscas “vibras distintas”, el Festival Bahidorá en Las Estacas, Morelos, es para ti. La doceava edición de este evento traerá a artistas como Danny Daze, Felipe Orjuera, Judeline, África Express y DJ Gigola, entre otros.

¿Cuándo se realizará?: El viernes 16, sábado 17 y domingo 18 de febrero de 2024

¿Cuál es el costo de las entradas?: Las entradas se pueden obtener en la página web oficial del evento. Si quieres entrar los tres días, el costo será de 3 mil pesos, mientras que solo para viernes y sábado costará 2 mill 600.

Cabe destacar que el festival también cuenta con hospedaje y zona de acampar. Sin embargo, se debe pagar aparte y el precio oscila entre los mil y los 8 mil pesos, dependiendo dónde quieras quedarte.

EDC México

El evento más grande de música electrónica llega a México durante el mes de febrero. En esta edición, se tendrá a músicos como Alesso, Alan Walker, Armin Van Buuren, Don Diablo, David Guetta, Bob Moses, ZEDD, entre otros.

¿Dónde se realizará?: Autódromo Hermanos Rodríguez (CDMX)

¿Cuándo se realizará?: 23, 24 y 25 de febrero del 2024

¿Cuál es el costo de las entradas?: Las entradas pueden obtenerse a través de Ticketmaster y actualmente oscilan entre los 3 mil 700 y 7 mil pesos, dependiendo de la zona escogida.

