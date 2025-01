¡'You’ regresa a Netflix! Fecha de estreno, tráiler de su última temporada y más detalles

La esperada quinta temporada de You, una de las series más populares de Netflix, está a punto de llegar a la plataforma de streaming. Con una trama más oscura y un final que promete cerrar todos los misterios, esta entrega se perfila como el cierre perfecto para la historia de Joe Goldberg. ¿Estás listo para descubrir cómo termina esta historia de obsesión y crímenes? ¡Aquí te contamos todo lo que sabemos sobre la nueva temporada, el tráiler y la fecha de estreno!

Mira: ¡My Melody y Kuromi tendrán serie en Netflix! ¿Cuándo llega a la plataforma? Esto es lo que necesitas saber

Joe Goldberg regresa a Nueva York para su último capítulo en You

La serie protagonizada por Penn Badgley, que ha cautivado a millones con su inquietante personaje de Joe Goldberg, un acosador y criminal, llega a su fin con la quinta temporada. You se ha convertido en un fenómeno de culto desde su estreno en 2018, y ahora, con una trama más escalofriante que nunca, el público está listo para descubrir cómo Joe enfrentará las consecuencias de sus acciones.

La trama de esta temporada nos lleva de regreso a Nueva York, el lugar donde todo comenzó, y nos promete una historia llena de giros inesperados. Joe no estará solo en esta nueva etapa de su vida; lo acompaña Kate, su actual pareja, quien también será parte fundamental de esta última aventura. ¿Será este el final de Joe, o hay algo aún más oscuro reservado para él?

Lee: Series que llegarán a su fin en 2025: Cobra kai, Stranger things y El juego del calamar

Tráiler de You, temporada 5: ¿Qué podemos esperar?

El tráiler oficial de la temporada 5 ya está disponible y nos deja claro que el final será más inquietante que nunca. Joe vuelve a narrar la historia a través de su clásica voz en off, pero esta vez parece estar hablando con un objeto muy especial: la jaula de cristal que ha sido testigo de muchos de sus crímenes. Este detalle deja entrever que Joe está listo para enfrentar su pasado.

Además, el tráiler también muestra a varios personajes que han sido clave en la vida de Joe, como Guinevere Beck, Love Quinn y Marienne Bellamy, las mujeres a las que les arrebató la vida. Y aunque algunas de ellas ya no están, su legado sigue presente en la mente de Joe, y parece que sus historias influirán en el desenlace de esta temporada final.

Mira: Karol G anuncia su documental exclusivo, ¿cuándo y dónde verlo?

¿Cuándo se estrena You temporada 5 en Netflix?

La cuenta regresiva para el final de You ya comenzó. La fecha de estreno de la quinta y última temporada es el jueves 24 de abril de 2025, así que marca tu calendario. Si aún no has visto todas las temporadas anteriores, este es el momento perfecto para ponerte al día y recordar los eventos clave que han marcado la vida de Joe Goldberg.

Sin duda, esta temporada promete convertirse en un éxito mundial, y será el cierre que los fanáticos tanto esperaban.

El adiós de You: ¿Habrá más temporadas?

La quinta temporada será la última de la serie. Después de casi siete años, los fans deberán despedirse de Joe Goldberg y sus perturbadoras obsesiones. Desde su estreno en septiembre de 2018, You ha sido uno de los títulos más comentados en Netflix, y su final es uno de los más esperados en la historia reciente de la plataforma. Aunque muchos se sienten tristes por la despedida, la emoción por descubrir cómo terminará la historia de Joe es aún más grande.

Esta temporada estará compuesta por 10 episodios, y a diferencia de la cuarta temporada, no se dividirá en dos partes. En cuanto al elenco, se han sumado nuevos actores como Anna Camp y Madeline Brewer, quienes aportarán frescura a la narrativa y seguramente pondrán a Joe en situaciones aún más extremas.

¿Cómo terminó la temporada 4 de You?

ALERTA DE SPOILER: La cuarta temporada terminó con Joe Goldberg en una situación crítica. Después de cometer un asesinato, Joe intentó suicidarse, pero no logró hacerlo debido a su amor por Kate. Cuando despertó en el hospital, descubrió que Kate había borrado todas las pruebas en su contra, lo que le permitió continuar con su vida. Fue en ese momento cuando Joe reveló su verdadera identidad y los crímenes de su pasado, y para su sorpresa, Kate aceptó seguir a su lado, sin importarle su oscuro pasado.