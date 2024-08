Actriz de Aprendiendo a vivir revela que fue diagnosticada con cáncer de mama

Danielle Fishel, conocida por su papel como Topanga en la serie Aprendiendo a vivir (Boy meets world en inglés), sorprendió a sus seguidores al revelar su diagnóstico de cáncer de mama durante el episodio del lunes de su podcast Pod meets world, donde comparte micrófono con sus antiguos compañeros de reparto Will Friedle y Rider Strong.

La actriz de 43 años confesó: “Quiero compartir algo importante con nuestros oyentes. Recientemente me diagnosticaron DCIS, que significa carcinoma ductal in situ, una forma temprana de cáncer de mama”. Fishel explicó que tanto Will como Rider fueron de las primeras personas en enterarse de su situación.

“Es una etapa muy, muy temprana, técnicamente la etapa cero. Mi diagnóstico es un carcinoma ductal in situ de alto grado con microinvasión. Y estaré bien. Me van a operar para extirparlo y después seguiré un tratamiento de seguimiento. Ha sido un proceso de muchas decisiones en los últimos días”, señaló la actriz con optimismo.

Danielle Fishel, conocida por su papel como Topanga / Instagram: @daniellefishel

Danielle comparte su testimonio con la intención de ayudar a otras mujeres

Aunque inicialmente Danielle no tenía la intención de hacer pública su situación, cambió de opinión al darse cuenta del impacto positivo que su historia podría tener en otras personas que enfrentan desafíos similares.

“Todos hemos pensado alguna vez: '¿Qué haría yo si me diagnosticaran cáncer?’ Yo siempre pensé que sufriría en silencio, que se lo contaría solo a un pequeño grupo de personas cercanas y luego, al superarlo, lo compartiría”, reflexionó Fishel.

Finalmente, la actriz aprovechó para hacer un llamado a todas las mujeres a realizarse mastografías y autoexplorarse regularmente, subrayando la importancia de la detección temprana en la lucha contra el cáncer.

¿Qué es el carcinoma ductal in situ?

El carcinoma ductal in situ (DCIS) es una forma no invasiva de cáncer de mama, donde las células cancerosas se encuentran en los conductos mamarios pero no han invadido el tejido circundante. Se considera etapa cero porque está contenido y no se ha diseminado. Sin embargo, si no se trata, puede progresar a una forma invasiva de cáncer. Según el Instituto Nacional del Cáncer, es altamente tratable con cirugía y seguimiento

