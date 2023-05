Adamari López y Toni Costa celebran juntos, la Primera Comunión de su hija

Aunque ya no están juntos, Adamari López y Toni Costa siguen siendo unidos por su hija, quien este fin de semana, celebró su Primera Comunión, luego de dos años de preparación.

En mayo de 2021, Adamari López y Toni Costa, anunciaron su separación luego de más de una década de relación, sin embargo, los famosos tienen un vínculo muy fuerte que los seguirá uniendo para el resto de su vida: su hija.

Es en honor a este amor, que Adamari López y Toni Costa se reencontraron este fin de semana y así celebrar juntos, un gran paso de la pequeña que tienen en común, en su fe católica.

Junto a sus respectivos familiares, la conductora y el bailarín, festejaron la Primera Comunión de su hija en Florida, Estados Unidos.

En una entrevista con una publicación latina, Adamari habló de este momento en el que se reunió con su expareja, “Toni siempre va a ser una persona importante en nuestras vidas, en la de (la niña) y en la mía, porque es el padre de ella y necesitamos tener armonía para poder cuidarla, criarla y sacarla adelante”.

La Primera Comunión de la hija de Adamari López y Toni Costa en fotos:

La pequeña se preparó por dos años para este momento Adamari López y Toni Costa echaron la casa por la ventana en los detalles de la Primera Comunión de su hija y demostraron que siguen siendo unidos, a pesar de ya no estar juntos como pareja

Igualmente, la expresentadora de Telemundo, indicó que agradece que su ex, sea un padre presente, “que él esté pendiente de la niña, que la lleve en las mañanas a la escuela, que juegue con ella, que ella sienta la seguridad de que su papá está ahí, a mí me da una tranquilidad enorme porque sé que estamos criando él y yo, una niña con una autoestima muy alta, que sabe que aunque sus papás no están juntos, estamos en armonía para ella, y que puede contar tanto con él en todo momento, como conmigo”.

Para Adamari, inculcarle fe a su pequeña hija, ha sido algo fundamental en su crianza, “desde chiquita, para mí, siempre Dios ha tenido en mi vida, un lugar muy importante. El Espíritu Santo, que es lo que vive dentro de nosotros, siempre se ha manifestado en mí y eso es lo que he tratado de pasarle (a su hija). Vamos a la iglesia juntas todos los domingos, ella aunque no está en un colegio católico, también sigue alabando a Dios en su iglesia del colegio, en su ‘worshiping’ que ellos hacen todos los martes”, mencionó.

Por lo tanto, Adamari añadió, "(la fe) es algo que está en nuestras vidas, en nuestras acciones. Todo lo que hacemos, tratamos de que sea para bien, para agrado de Dios. Se lo enseño con las oraciones, con ir a la iglesia y con el ejemplo de tratar bien a todos a nuestro alrededor, a nuestro prójimo. Llevamos dos años en la preparación (para este momento) yendo todos los lunes a sus clases de catecismo”.

¿Cómo fue la Primera Comunión de la hija de Adamari y Toni?

Adamari habló también sobre todos los detalles acerca de la decoración y los atuendos que lucieron para esta importante celebración y mencionó, “quería que fuera una celebración que invitara al sacramento que está teniendo... pero que también tuviera toques de color, de alegría, porque es un momento de alegría, así que queremos que la gente se sienta cómoda. No es una fiesta de niños, no es una fiesta. Queríamos como siempre tener en cuenta todos los detalles, estoy buscando la armonía”.

Es por ello que la Primera Comunión de la hija de Adamari López y Toni Costa, contó con decoraciones pasteles y se creó una experiencia para que los pequeños pudieran compartir en actividades de manualidades y no tanto para jugar y brincar, teniendo coherencia con el motivo de la celebración.

Comida

También se planeó que un conjunto de cuerdas y voces esuvieran amenizando el evento, mientras los invitados podían disfrutar de tapas españolas e internacionales, así como un buffet para todos los gustos con carne, pasta, salmón, ensalada y lentejas. Y de postre, sirvieron panna cotta de coco con mousse de parcha, el favorito de Adamari, así como un pastel de Tina’s Original Cupcakes.

Este fue el hermoso pastel de la Primera Comunión de la hija de Adamari y Toni / Instagram: @adamarilopez @toni @chiquibabyla @marita_rial@cinthiatorresroman

Recuerditos

Para los recuerditos, Adamari trajo cruces de Israel para las niñas y para los niños, trajo desde Bruselas, pañuelos tejidos y encajes con la ‘A’ del nombre de su hija. Además de que regaló junto a eso, marcadores de libros con la imagen de la Virgen y Jesucristo.

Invitados

Para este momento, la familia española de Toni, así como la familia de Adamari de Puerto Rico, estuvieron presentes para la celebración de la Primera Comunión de la pequeña, “hay que valorar que esté toda la familia”, indicó López y reveló que le trajeron un regalo muy especial, “la abuela, la ‘yaya’ Carmen, le trae unas perlas... para que se ponga, un regalito de parte de la ‘yaya’ que va a ser muy especial”.

La fiesta fue en tonos pastel y algunos famosos fueron invitados / Instagram: @adamarilopez @toni @chiquibabyla @marita_rial@cinthiatorresroman

Entre los ausentes, Adamari comentó quiénes no pudieron acompañarlos, “no va a poder estar la hermana de Toni ni la sobrinita, pero va a estar la mamá, obviamente Toni y un hermano de la mamá que vienen desde España para compartir este sacramento con ella”.

Y en redes sociales, se pudo ver a algunos famosos como Chiquibaby, conductora de Telemundo, presentes en la ceremonia y celebración.

Decoración

De acuerdo a la visión de Adamari, la dueña de Gilded Group Decor y Bambini Soiree, Johanna Dilone, fue la encargada de decorar el lugar con tonos pasteles, tales como: melocotón, azul tenue y rosa.

Igualmente, se encontraban entre los detalles de la decoración, diseños de pajaritos y una lluvia de flores coloridas.

Las decoraciones fueron muy elegantes / Instagram: @adamarilopez @toni @chiquibabyla @marita_rial@cinthiatorresroman

Atuendos

Finalmente, Adamari destacó detalles sobre el vestido que la niña que fue creación de una diseñadora española, “la diseñadora se llama Maar Segovia y tienen la línea Marita Rial. Por lo general, ella solo hace vestidos de Primera Comunión o de niñas para boda, pero hizo una excepción y me está haciendo mi vestido de mamá, que tiene algunos toques de la tela o el diseño que lleva (la niña) en su vestido”.