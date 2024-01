Alec Musser, actor de Son como niños, se quitó la vida, aseguran reportes policiales

El pasado 14 de enero, se dio a conocer el sensible fallecimiento de Alec Musser a los 50 años. El actor fue muy reconocido por participar en la cinta Son como niños. Según reportes iniciales, su deceso ocurrió durante la madrugada del 13 de enero, en su residencia de California, Estados Unidos.

La noticia fue confirmada por su prometida, Page Press, quien solo se limitó a expresar que la muerte del histrión fue “repentina”.

“Que en paz descanse el amor de mi vida. Hoy es el peor día de mi vida. Fuiste el mejor prometido que jamás podría haber pedido. Nunca me voy a quitar el anillo”, escribió en redes sociales.

A unos días del lamentable hecho, se da a conocer que Alec se habría quitado la vida. De acuerdo con los informes periciales a los que tuvo acceso el sitio TMZ, la celebridad tenía una herida de fuego en el pecho.

Al parecer, la pareja de Alec lo habría encontrado “desplomado en el piso del baño, con un arma de fuego cerca de él”. Pese a que el equipo de emergencia llegó al lugar rápidamente, solo pudieron confirmar su fallecimiento.

Asimismo, señalan que dicha arma habría sido una escopeta y el deceso de Musser se estaría investigado bajo la línea de suicidio.

Hasta el momento, Page Press o familiares cercanos al actor no han confirmado o desmentido esta información y solo se han limitado a escribir emotivos mensajes de despedida en redes sociales.

¿Quién era Alec Musser?

Alec Musser nació un 11 de abril de 1973, en Nueva York, Estados Unidos. Saltó a la fama tras triunfar en el reality del 2005, I Wanna Be a Soap Star, y obtener el papel de Del Henry en All My Children.

Además, algunos de sus trabajos más destacados en el mundo de la actuación fueron: Esposas desesperadas, Son como niños, Rita Rocks y Rodando hacia el altar.

Durante su trayectoria artística, también fue modelo de diversas marcas como Abercrombie and Fitch, GQ, Cosmopolitan, Men’s Health, Speedo y Target.

