Angus Cloud: Revelan la causa oficial del fallecimiento del actor de Euphoria

A casi dos meses del fallecimiento de Augus Cloud, se reveló la causa oficial del deceso del actor que tenía 25 años.

Recordemos que la lamentable noticia causó revuelo en el mundo del espectáculo, pues el actor estadounidense que interpretaba a Fezco en la serie de HBO “Euphoria” fue hallado sin vida en su hogar, en Oakland, justo una semana después del fallecimiento de su padre.

Sin embargo, hasta ahora se reveló oficialmente qué causó su deceso, pues en una primera instancia se creía que había caído en una depresión pues su familia aseguró que se encontraba luchando con su duelo.

Muere Angus Cloud, actor de Euphoria a los 25 años / Instagram: @anguscloud

Ahora se sabe que lo que realmente ocurrió fue una sobredosis accidental causada por una “intoxicación aguda” tras el consumo de distintas dr0g4s: fent4nil0, met4nfet4min4, coc4ín4 y benzodiazepinas.

Madre de Angus advirtió una posible sobredosis

La información revelada no es muy alejada a las palabras emitidas por su madre el 31 de julio, con la intención de frenar todo rumor que asegurara Angus se habría quitado la vida.

Y es que Lisa Cloud, la madre del actor, aseguró que horas antes de su deceso, Angus se habría mostrado tranquilo, incluso arregló la casa y prometió ayudar a sus hermanas con gastos de la universidad y dar apoyo a su madre.

Sin embargo, aseguro que el intérprete de Fezco, pudo haber tomado una dosis peligrosa de manera accidental.

“No tenía intención de terminar con su vida. Cuando nos abrazamos de buenas noches dijimos lo mucho que nos queríamos y él dijo que me vería por la mañana. No sé qué pudo haber puesto en su cuerpo después de eso. Solo sé que puso su cabeza en el escritorio donde estaba trabajando en proyectos de arte, se durmió y no despertó”, agregó.