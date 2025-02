Antonio Banderas sobrevivió a un infarto al corazón, ¡su novia salvó su vida!

Hace casi un año Antonio Banderas anunció su regreso a Broadway. La ilusión de volver a verlo sobre los escenarios causó gran revuelo. Ahora, el actor vuelve a estar en boca de todos, en esta ocasión porque reveló que vivió un momento de gran incertidumbre, cuando sufrió un infarto al corazón mientras se encontraba en su casa de campo en Londres, buscando tranquilidad.

Antonio Banderas tuvo un infarto

Por primera vez, el actor español relató en el programa ‘Cuarto milenio’, conducido por Iker Jiménez, cómo logró sobrevivir al infarto en 2017 y compartió los síntomas previos al ataque que lo alertaron.

Banderas reconoció que la clave para haber superado esa situación fue la rápida reacción de su pareja, Nicole Kimpel. “Gracias a ella, pude contarlo”, admitió el actor.

El infarto marcó un antes y un después en su vida, pues Banderas comenzó a interesarse profundamente por los problemas de salud cardíacos.

“Tengo la fortuna de haber superado un ataque al corazón. Muchas veces la gente me pregunta, ¿qué es un ataque al corazón? Y después de haber estado con mis cardiólogos y de haberlo vivido en mi propia carne, hay miles de ataques al corazón de formas diferentes, hay personas que no tienen oportunidad de decir una sola palabra y caen fulminados, y hay otras que les da un ataque al corazón y no se dan ni cuenta, gente que le ha pasado durmiendo”, comentó.

Antonio Banderas comparte testimonio de su infarto. / Instagram: @antoniobanderas

Recordó con detalle los momentos previos a su infarto. “Ocurrió de una manera muy curiosa, porque yo, en la noche anterior, estaba viendo un partido de fútbol, todavía vivía en Londres, en una casa de campo.

Estaba con un amigo, y mi chica, que tenía dolor de cabeza, salió a comprar medicamentos. Lo único que encontraron fueron aspirinas de 500 gramos.

Antonio Banderas revela síntomas que sufrió antes y durante su infarto

Al día siguiente, tras hacer ejercicio en el gimnasio y ducharse, Banderas comenzó a sentirse extraño. “Me estaba haciendo un té, y de repente noté un dolor lejano en ambos brazos. Como había hecho pesas, pensé que era por eso”, recordó.

Lo que en principio parecía ser un simple dolor muscular se convirtió rápidamente en una situación crítica.

“De repente me empiezo a sentir mal, siento un sudor frío, me falta el aire… es como cuando tienes mucho sueño y no puedes abrir los ojos. Pero imagina eso multiplicado por 10. Es la sensación de irse, lo que te pide el cuerpo es abandonarte y dejarte ir. Lo que me empezó a doler fueron las mandíbulas, más que el pecho. Me tumbé en el suelo y traté de no dejarme ir”. Antonio Banderas

Antonio Banderas sobrevivió a un infarto por su novia

Al ver a Banderas en el suelo, la también modelo Nicole actuó rápidamente.

“Mi chica agarró dos aspirinas y me las metió debajo de la lengua y llamó a la ambulancia. Posteriormente, en el hospital, el médico le dijo: ‘Le han salvado la vida, probablemente las dos aspirinas que le metió debajo de la lengua’. La vida a veces depende de un hilo muy fino”, recordó con gratitud.

Antonio Banderas cuenta cómo su novia le salvó la vida durante un infarto al corazón. / Instagram: @antoniobanderas

Antonio Bandera comparte misterioso encuentro tras su infarto

En el hospital, Antonio Banderas vivió una experiencia extraña que aún recuerda.

“Esa misma noche, en el hospital St George, estaba conectado a máquinas y no podía dormir. Apareció una señora mayor que no conocía, vestida de enfermera. Se me quedó mirando y me hizo una pregunta muy rara.

Me dijo: ‘¿usted cree en la cultura popular?’ Le respondí que sí, y ella me dijo: ‘¿Por qué cree que las personas dicen te amo con todo mi corazón? ¿Por qué no dicen, te amo con todo mi cerebro?, donde está el pensamiento, o con cualquier otro órgano. Porque el corazón no es solamente un órgano que manda oxígeno a todo el cuerpo, porque es un almacén de sentimientos’”, concluyó.

