Anuel AA deja caer una moto al público en un show y le llueven comentarios: “con razón lo dejaron”

El cantante Anuel AA, quien recientemente ha dado mucho de qué hablar y se ha vuelto tendencia en redes sociales debido a los múltiples mensajes que le ha mandado a su ex, Karol G, pidiéndole que lo perdone, nuevamente se volvió tendencia en redes sociales.

Anuel AA se dejó ver molesto cuando se le cayó la motocicleta / Instagram: @anuel / @reggaetoncolombiano

Esta vez debido a casi provocar un accidente en pleno concierto, al dejar hacer la motocicleta en la que iba, hacia su público, pero debido a que algunos hombres del personal de seguridad lograron sostenerla antes de que cayera por completo sobre el público, aparentemente nadie había salido lesionado.

Sin embargo, el momento rápidamente se volvió viral en redes sociales, donde los internautas se burlaron del músico y no dudaron en compararlo con Feid, el actual novio de Karol G, e inclusive hasta de las presuntas razones por las cual tanto la artista colombiana, así como sus otras parejas lo habían dejado, por no saber andar en motocicleta.

“Eso no le pasa al monster truck de Feid”, “Con razón lo dejaron”, “Quien agarra del acelerador una moto encendida?!”, “Da igual en que piense el perro ni una disculpa pidió capaz mata a alguien”, “Pedazo de imb..”, “Al menos no dejo de cantar”, “Pensó en Karol G”, “Le queda grande una moto, ahora una mujersota”, “Si así es pa’ todo con razón no le dura ninguna relación”, “Siempre se quiere lucir y queda”, son algunos de los comentarios en redes.

Cabe destacar que en varios de los videos difundidos en redes sociales se puede ver al puertorriqueño Anuel haciendo cara de preocupación y sorpresa al ver que la moto se le salió de control y cayó fuera del escenario, pero al ver que la seguridad la agarró antes de caer por completo, opta por alejarse del lugar por un momento y seguir cantando Esclava.

Anuel AA fue blanco de críticas en redes sociales / Instagram: @anuel

