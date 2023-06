¿Arrepentido? Bad Bunny habla por primera vez del incidente con el celular de una fan

La polémica incluso afectó al Conejo Malo con una notable baja de reproducciones.



A inicios de 2023, trascendió en redes sociales un video donde se observa al reguetonero Bad Bunny aventar el celular de una fan que pretendía tomarse una foto con él mientras caminaba por las calles de República Dominicana.

De inmediato la noticia causó polémica y las criticas se le fueron encima al cantante. En ese momento el cantante respondió que así como lo traten va a tratar: “Los que vengan a ponerme un cabrón teléfono en la cara lo consideraré como lo que es, una falta de respeto y así mismo lo trataré yo”.

Tras sus palabras, en redes incluso hubo memes y los internautas se fueron con todo contra el cantante después de consagrarse como uno de los favoritos. Algunos solo daban consejos al Conejo Malo, pero no fue hasta ahora que la revista Rolling Stone pudo hacerle romper el silencio acerca de lo vivido, pues no se supo si la joven recuperó o no su celular o si Bad Bunny pidió una disculpa.

Al fin encontré una toma de frente de cuando Bad Bunny avienta el celular 💀 pic.twitter.com/gIBwGRdEly — Nath☁️ (@NathalyaWasbrum) January 4, 2023

Ahora, a casi cinco meses del escándalo, Bad Bunny confesó que sí se arrepiente de lo que hizo y contó lo que pasó ese día y que no salió en los videos que se filtraron a las redes: “La gente estaba grabando y yo saludaba, '¡Qué lo qué!’, por aquí, por allá, pero esa persona se me metió en el mismo medio. Se me recostó encima, así como que con el cuerpo”, dijo en entrevista para la revista Rolling Stone.

Incluso, el reggaetonero reveló que las grabaciones que circularon por Internet fueron totalmente sacadas de contexto, pues aunque se puede ver que el móvil fue lanzado al agua, en realidad el aparato todavía existe y podría estar en manos de su dueña, afirmó el cantante.

En redes el acto fue muy criticado / Twitter

“Ese celular no se rompió. Me molesta que es algo que nunca han dicho. Yo no lo tiré al agua. Lo tiré para un arbusto”. Y agregó: “Debería subir el video. Ella lo tiene”, pues asegura que aún le molesta que la chica no haya desmentido los rumores.

Hasta ahora la joven no ha salido a rendir declaraciones para confirmar o desmentir lo dicho por el cantante, por lo que se espera que en las siguientes horas, lo haga.