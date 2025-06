Billy Joel tuvo un romance con la esposa de su mejor amigo y no podía con la culpa ¡Estuvo cerca de la muerte!

Billy Joel estrenó este fin de semana su documental “Billy Joel: And so it goes” (Billy Joel: Y así va) en el Festival de Tribeca en Nueva York. A pesar de que el cantante de 76 años no estuvo en el estreno, un sombrío capítulo de su juventud estremeció a la audiencia: intentó morir dos veces por amor y culpa. La razón: Tenía un romance con la esposa la esposa de su mejor amigo.

Según reporta la revista People, Billy admitió haber tenido una relación con Elizabeth Weber, esposa de su amigo y excompañero de banda, Jon Small. En ese entonces, los tres vivían juntos, y Joel confesó haberse enamorado de ella. ¡Billy Joel al estilo de Karla Panini y Adianez!

¿Por qué Billy Joel se quiso morir?

Billy Joel y Jon Small fueron parte del grupo Attila entre 1969 y 1970. Sin embargo, el grupo se disolvió en julio de 1970 porque Billy Joel tuvo un romance con la esposa de Jon, quien además de su compañero de banda era su mejor amigo, según se revela en el documental de cantante de “Piano man” que se estrenó en Nueva York el 7 de junio.

Joel recuerda: “Me sentía muy, muy culpable. Tenían un hijo. Me sentía como un destructor de hogares. Estaba enamorado de una mujer y me dieron un puñetazo en la nariz, que me merecía. Jon estaba muy molesto. Yo también lo estaba”.

La culpa lo hundió. Se cuenta en el documental que comenzó a beber y se quedó sin casa porque vivía con sus amigos, Jon y Elizabeth. Así llegó al punto en que la muerte le pareció su única salida. Intentó irse dos veces y terminó en el hospital. La segunda vez, Jon fue quien lo llevó a la sala de urgencias, lo que le salvó la vida y les permitió reconstruir su amistad.

Jon comentó: “Nunca me dijo nada directamente, pero creo que Billy lo tomó tan mal porque me quería mucho y le dolió haberme herido. Con el tiempo, lo perdoné”.

Billy y Elizabeth se casaron en 1973 y estuvieron juntos hasta 1982. Se dice que Joel se inspiró en ella para dar vida a las canciones “She’s got a way” y “She’s always a woman”. No tuvieron hijos.

Luego, Billy se casó tres veces más: con la modelo Christie Brinkley, de 1985 a 1994, con quien tuvo a su hija, Alexa Ray Joel; con Katie Lee, quien tenía 23 años cuando se casó con Billy de 55 años, de 2004 a 2009; y desde 2015 inició su actual matrimonio con Alexis Roderick, con quien tiene dos hijos.

Billy Joel con su esposa / @billyjoel

¿De qué está enfermo Billy Joel?

En mayo de 2025, Billy Joel fue diagnosticado con hidrocefalia normotensiva, una rara condición cerebral que afecta principalmente a personas mayores. Según la página médica Medline plus, esta enfermedad implica la acumulación de líquido cefalorraquídeo en el cerebro, lo que puede provocar problemas de equilibrio, memoria, visión y control urinario.

Debido a esta condición, Joel canceló todos sus conciertos hasta julio de 2026 y actualmente se encuentra en tratamiento de fisioterapia bajo supervisión médica. A pesar de la gravedad del diagnóstico, el propio Billy aclaró que no está en peligro de muerte y espera regresar a los escenarios cuando su salud lo permita.

Billy Joel: and so it goes, el documental ¿Cuándo se estrena? ¿Dónde verlo?

Dividido en dos partes, ‘Billy Joel: And so it goes’ ofrece una mirada inédita sobre la vida y la trayectoria musical del artista, explorando las emociones, pérdidas y desafíos personales que inspiraron sus canciones.

Con acceso exclusivo a presentaciones inéditas, grabaciones caseras y fotografías personales, además de entrevistas profundas e íntimas, el documental revela la historia detrás de uno de los artistas más influyentes de la música contemporánea.

“Para quienes creen conocer la historia de Billy Joel, así como para aquellos que no están tan familiarizados, este documental traerá sorpresas y revelaciones”, afirma Susan Lacy, directora y productora del filme. “Me sorprendió descubrir lo autobiográficas que son sus canciones y lo compleja que es su historia. Estamos agradecidos con Billy por confiar en nosotros para compartir su viaje, permitiéndonos contar su historia de la manera más auténtica posible”.

La producción es de HBO Documentary Films, en colaboración con Pentimento Production, Hazy Mills Productions y Playtone Productions. También participan Emma Pildes como productora y Kris Liem, James Pilott y Steven Ross en la edición. Por parte de HBO, los productores ejecutivos son Nancy Abraham, Lisa Heller y Sara Rodriguez.

‘Billy Joel: And so it goes’ se estrenará en verano de 2025 en HBO Max y estará disponible en la plataforma de streaming en México.

Trayectoria de Billy Joel

Billy Joel, nacido el 9 de mayo de 1949 en El Bronx, Nueva York, es uno de los cantautores más influyentes de la música estadounidense. Conocido como el “Piano man”, comenzó su carrera musical en los años 60 y alcanzó la fama en 1973 con el lanzamiento del álbum Piano man.

A lo largo de su carrera, ha vendido más de 100 millones de discos, por lo que es el sexto artista con más ventas en Estados Unidos. Ha ganado seis premios Grammy y es parte del Salón de la Fama del Rock and Roll (1999) y el de los Compositores (1992).

Entre sus álbumes más exitosos se encuentran The Stranger (1977), 52nd Street (1978) y An Innocent Man (1983). Además, ha realizado giras memorables, muchas de ellas junto a Elton John, y ha incursionado en la música clásica.

Aunque se retiró de la grabación de nuevos álbumes pop en 1993, aún da conciertos y es considerado una leyenda viva de la música.