Captan a Jennifer López con los ojos puestos en otro hombre que no es Ben Affleck

Jennifer López y Ben Affleck no dejan de estar en el ojo del huracán y es que, desde que reanudaron su relación, tras años de estar lejos son el blanco favorito de la prensa y de sus propios seguidores.

Incluso se rumoraba que existían problemas en el paraíso, esto debido a que captaron al actor azotar la puerta de su auto, luego de que López ingresara en el, dejando entrever que no se encontraban en su mejor momento.

No obstante, Ben en cada ocasión que se le presenta habla de la manera más amorosa que puede acerca de su esposa, por lo que se dice que posiblemente se encuentre más enamorado que ella.

En ese contexto, las redes recientemente se encendieron al captar a la pareja en un evento público en donde la famosa cantante se encontraba coqueteando con el DJ de la fiesta estando a lado de Ben.

Y es que se le ve como le lanza miradas al joven y no solo eso, sino que le hace un gesto pícaro que dio mucho de que hablar.

La famosa cantante se veía muy divertida observando al joven DJ. / Instagram: @jlo @_ben_afflec.

Claro que Affleck se dio cuenta de ello, por lo que al instante voltea para ver de quien se trata, pero justo en ese momento el viral clip se corta.

Ben cada que puede habla maravillas de su esposa, por lo que de dice que él es el más enamorado en esa relación. / Instagram: @jlo @_ben_afflec.

Internautas señalan a Jennifer López de buscar una nueva víctima

Como era de esperarse, el viral clip cuenta con muchas reacciones de cibernautas, quienes comentan que la famosa se encuentra en búsqueda de una nueva aventura, sin importar que ya tiene un nuevo esposo:

“Aquí todos vimos lo mimo, su proxima visstima”, “Cómo dijo el chavo del ocho:' disimula mula’”, “El Ben ta’ como flojon”, “La gente no cambia”, “Ella es así, todos lo saben”, “Quiero, merezco y necesito”, “El que sigue”, “Ben con cara de que bueno que ya me encontró reemplazo”, “Le cerró el ojo”, “Así los atrapa”, “El próximo esposo”,"Qué respete a Ben o me lo regalé", comentaron usuarios.

La famosa pareja es constantemente es captada por la prensa en su día a día. / Instagram: @jlo @_ben_afflec.

