¿Chris Hemsworth m4ch1sta? Su esposa se quedó con sus hijos mientras él cumplía sus sueños; ella lo defiende

Hace unos días, Chris Hemsworth recibió su estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood y en su emotivo agradecimiento, mencionó a su esposa, la actriz española Elsa Pataky, a quien elogió por haberse quedado en casa y poner como prioridad a su familia.

“Quiero dar las gracias a mi bella esposa, que ha estado aquí durante toda mi carrera, básicamente a mi lado, animándome y apoyándome sin cesar. Y no se me olvida que ella dejó de lado sus propios sueños para apoyar los míos. Y de nuevo, siempre estaré en deuda contigo y con el hecho de que nada de lo que hago, ninguno de estos momentos, las ocasiones especiales, todos estos eventos, nada de ello es especial sin ti a mi lado. Te amo”, fueron las palabras que el intérprete de ‘Thor’ le dedicó.

Sin embargo, para muchos este discurso lejos de ser emotivo, tierno y amoroso, fue todo lo contrario y comenzaron a tachar de m4ch1sta a Chris porque el patriarcado habría ganado una vez más al hacer que Elsa dejara a un lado su carrera como actriz para que él pudiera alcanzar la fama internacional y realizarse en su trabajo.

Elsa Pataky responde a las críticas hacia Chris Hemsworth: “Para mí es una declaración de amor… no me arrepiento de nada”

Entre la ola de comentarios que ha desatado el discurso del reconocido ‘Avenger’, su esposa, Elsa Pataky habló al respecto en un reciente evento y lo defendió.

“Es una declaración de amor para mí, pienso y fue muy bonito porque además me sorprendió, porque no sabía nada. Se agradece cuando alguien públicamente te agradece de esa manera tus esfuerzos y la lucha y el saber que al final una familia es un trabajo continuo”, dijo en español.

Y prosiguió revelando que a ella se le hizo muy romántico el gesto de su esposo agradeciendo que reconozca sus esfuerzos como madre: “Creo que para las madres evidentemente que nos esforzamos tanto, que tenemos que trabajar pero al final tenemos que cuidar de los niños. Estás continuamente, lo que he hecho, viajar, ir y venir para estar con ellos, también para estar presente, pues que te lo reconozcan es lo más bonito que te puede pasar. Me parece algo muy romántico”.

En otra entrevista, Elsa fue cuestionada sobre las críticas que desataron porque la mujer siempre es la que “sacrifica sus sueños” para que el hombre pueda lograrlos, así que ella respondió: “Es una cosa que es muy personal. Si quieres hacerlo lo haces y sino no lo haces. Yo sentí que es lo que quería hacer y que me sentía más a gusto estando con mis hijos teniendo la oportunidad de yo poder estar con ellos, sacrificarme la parte de mi carrera, en ese momento que yo también había hecho bastante, quise ser madre y quise sacrificarlo, pero fue una decisión mía”.

“Él también estaba en el principio de su carrera y si nosotros, los dos nos hubiésemos dedicado a nuestro trabajo cada uno, pues nuestros hijos estarían de arriba para abajo sin estar con ninguno de nosotros, entonces fue una decisión muy personal. Si quieres sacrificarte lo haces y sino no, pero siempre las mujeres en general sacrificamos mucho por nuestros hijos”, añadió.

Por último, la actriz dijo que no se arrepiente de su decisión y que su esposo también es un buen padre presente: “Los padres también, él también ha sacrificado cosas y está ahí y es un padre maravilloso, pero quizás las madres sentimos más culpabilidad y tal, es más profundo y entonces bueno, a veces tenemos que dejar cosas o sacrificar más horas, trabajar más tiempo, estar por las noches y es maravilloso, pero es una decisión personal, es una decisión mía y libre completamente y muy feliz de haberlo hecho, no me arrepiento de nada”.

