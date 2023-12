¡Demi Lovato dijo que sí y se compomete con su novio Jutes!

Se confirmó que la actriz y cantante, Demi Lovato se comprometió con su novio, Jutes. Esto lo dio a conocer su representante a la revista estadounidense People y la cantante lo confirmó con una foto en su cuenta de Instagram.

Demi y Jordan Lutes, conocido en la industria musical como Jutes son novios desde hace un año. La noche del 16 de diciembre, Lovato le dio el sí.

Según, el medio estadounidense la propuesta fue “personal e íntima” y después la pareja fue a celebrar a un restaurante en Los Ángeles con sus familias.

Después de la propuesta de matrimonio, la intérprete de “Heart attack” escribió muy emocionada en sus redes:

“Todavía estoy sin palabras. Anoche fue la mejor noche de mi vida y no puedo creer que voy a casarme con el amor de mi vida, Jutes. Mi amor, estoy más que emocionada de casarme contigo... Cada día que he pasado contigo ha sido un sueño hecho realidad y no puedo esperar para amarte y apreciarte por siempre. Por el resto de nuestras vidas. Te amo bebé”. Demi Lovato

Hace unos días la cantante reveló que su novio Jutes la acompañó en la gira del año pasado y se había hecho un tatuaje en honor al tema ‘4 ever 4 me’ de Demi, porque ella lo escribió sobre él. Confesó que ella misma lo tatuó.

En una entrevista para un programa de televisión, Demi así lo contó:

“Así que mi novio estaba de gira conmigo, visitándonos y teníamos un tatuador allí y quería tatuarse el título de una canción mía llamada -4 ever 4 me-, que es una canción que escribí sobre él. Y mientras se tatuaba, me dijo: ‘Quiero que lo hagas’. Yo dije: '¡¿Qué?!’.”

La exestrella Disney confesó que sí lo tatuó ella misma en una parte del diseño y consideró que quedó bastante bien: “Ayudé. No diría que le hice el tatuaje completo. ¡De lo contrario se habría visto muy mal! ¡Pero hice una buena parte y quedó bien!”.

Cómo inició la relación entre Demi y Jutes

Demi Lovato conoció a Jutes en enero de 2022 cuando trabajaba en su álbum ‘HOLY FVCK’ y se hicieron amigos . Escribieron de manera conjunta la canción “Substance” de Demi. Un tiempo después se hicieron novios.

Lovato ha dicho que están “súper enamorados” y ha celebrado tener la oportunidad de encontrar a alguien “tan especial” con quien también comparte su amor por la música.

En una entrevista Demi confesó:

“La forma como conocí a mi novio fue en realidad en una sesión (...) Les envié un mensaje de texto a mis amigos y les dije: ‘Dios mío, acaba de entrar el chico más atractivo. Estoy muy nerviosa.’”.

Lovato hizo público su romance en agosto de 2022, Lovato y Jutes son coautores de temas como “Happy ending”, “City of angels” y todo el álbum “Holy Fvck”.

