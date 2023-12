Oprah Winfrey revela cómo logró bajar de peso y conseguir un cambió drástico en su físico a los 69 años

Aunque en su momento tomo la decisión de renunciar a las dietas, la presentadora Oprah Winfrey ha sorprendido a todos sus fans con el increíble cambio físico que ha tenido tras haber bajado más de 20 kilos.

La conductora de 69 años, quien en su momento sufrió constantes ataques por su sobrepeso, contó recientemente que controlar supuso le ayudó a superar “décadas de vergüenza ligada a su cuerpo”

A palabras de Winfrey, ha logrado encontrar un equilibrio con su cuerpo y ahora tiene un “enfoque” más integral, el cual incluye ejercicio, comer sano y la toma de un medicamento para evitar el efecto Yo-Yo.

“Ahora la uso (la medicación para adelgazar) cuando siento que lo necesito, como una herramienta para no caer en el efecto yo-yo. Se siente como un alivio, como una redención, como un regalo, y no algo detrás de lo que esconderme y por lo que una vez más ser ridiculizada” Oprah Winfrey para la revista People

Aunque señaló que la medicación ayudó mucho en su proceso, dejó en claro que no es una “solución mágica” para acabar con el sobrepeso. Incluso, sostuvo que su físico actual ha sido consecuencia de un arduo esfuerzo.

“Sé que todo el mundo pensaba que lo estaba tomando, pero he trabajado muy duro. Sé que si no estoy también haciendo ejercicio y manteniendo un control sobre todas las otras cosas, no funciona para mí”, apuntó.

¿Cuál fue el detonante para que Oprah Winfrey decidiera bajar de peso?

Durante la conversación, Oprah Winfrey apuntó que su operación de rodilla en 2021 la hizo darse cuenta que necesitaba un cambio en su vida. Desde ese momento, decidió fijar objetivos de senderismo.

“Después de operarme de la rodilla, empecé a hacer senderismo y a fijarme nuevos objetivos de distancia cada semana. Con el tiempo pude caminar de tres a cinco millas todos los días y una caminata de 10 millas seguidas los fines de semana”, recalcó.

Aunque todavía le falta mucho para llegar a su peso ideal, la presentadora se siente sumamente entusiasmada por llevar un estilo de vida más sano.

