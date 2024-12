5 Mitos sobre la salud desmentidos: ¿el frío causa resfriados?

En una época en la que la información surge de manera inmediata y sin filtros, es importante que no creas todo lo que lees en los medios. Date la oportunidad de estar bien informado con datos reales y comprobados. Siempre cuestiona tus fuentes y pregúntate si lo que te cuentan es verdad. Aquí te presentamos 5 mitos médicos que han perdurado durante años, y que HOY SABEMOS QUE NO SON CIERTOS.

¿La terapia de reemplazo hormonal siempre causa cáncer?

¡MITO! Muchas mujeres evitan la terapia de reemplazo hormonal (TRH) por temor a aumentar el riesgo de cáncer de mama y útero. Sin embargo, la realidad es que estudios recientes demuestran que la TRH, administrada correctamente y bajo supervisión médica, puede ser segura y beneficiosa. Los riesgos dependen de:

Tipo de hormonas usadas: Estrógeno solo versus combinación con progesterona.



Duración del tratamiento: El uso a corto plazo suele tener menos riesgos.



Edad y salud general de la mujer: Iniciar la TRH antes de los 60 años puede ofrecer más beneficios que riesgos.



Consejo: Consulta a un especialista para determinar si la TRH es adecuada para ti.

¿Las vacunas provocan autismo?

¡FALSO! Se cree que vacunas como la triple vírica (sarampión, paperas y rubéola) están vinculadas con el desarrollo del autismo en niños. Pero no, la realidad es que esto es un mito que proviene de un estudio desacreditado y retractado.

Numerosas investigaciones han demostrado que no hay una relación entre las vacunas y el autismo. Las vacunas son seguras y esenciales para prevenir enfermedades potencialmente mortales.

Vacuna, jeringa, inyección / Internet

Te puede interesar: ¿Cómo prevenir gripes y resfriados este invierno?: Consejos para fortalecer tu salud

¿El frío o mojarse causa resfriados?

¡MITO! Salir sin abrigo en clima frío o con el cabello mojado NO provoca resfriados. Estas afecciones son causadas por virus, no por el frío. Sin embargo, el clima frío puede influir indirectamente por:

Ambientes cerrados: Pasamos más tiempo en interiores, facilitando la transmisión de virus.



Aire seco: Puede resecar las mucosas nasales, haciéndonos más susceptibles a infecciones.



Consejo: Lava tus manos regularmente y evita el contacto cercano con personas enfermas.



¿Los teléfonos móviles generan cáncer?

¡FALSO! Los móviles emiten radiación de radiofrecuencia no ionizante, que no daña el ADN. Organizaciones de salud internacionales no han encontrado evidencia concluyente de que el uso de teléfonos móviles aumente el riesgo de cáncer.

¿Existe relación entre el clima frío y que padezcamos un resfriado? / Canva

No te puedes perder: Veganismo vs. comer alimentos de origen animal: pros y contras

¿Los alimentos transgénicos (organismos genéticamente modificados, OGM) son malos para la salud?

Se dice que consumirlos puede causar problemas de salud y alergias, pero NO. La realidad es que los OGM han sido evaluados exhaustivamente y no se ha encontrado que sean perjudiciales para la salud humana. De hecho, ofrecen beneficios como:

Mayor resistencia a plagas: Lo que reduce el uso de pesticidas.



Mejora nutricional: Algunos están enriquecidos con vitaminas y minerales.



Consejo: Basa tus decisiones alimentarias en información científica y confiable.

La exposición al sol sí desarrolla cáncer, NO ES UN MITO

A diferencia de los mitos anteriores, este es un hecho comprobado. La exposición prolongada y sin protección a los rayos ultravioleta del sol sí aumenta el riesgo de desarrollar cáncer de piel.

Tips para protegerte del sol y prevenir el cáncer de piel:

Usa protector solar: Elige uno con un factor de protección alto y reaplícalo cada dos horas.



Viste ropa adecuada: Prendas de manga larga y sombreros de ala ancha pueden ayudar.



Evita las horas pico: Limita la exposición solar entre las 10 a.m. y las 4 p.m.



¡Infórmate y cuida tu salud!

La exposición al sol y su relación con el cáncer de piel / Canva

Consulta: Adiós piel seca: Rutina de cuidado facial para el invierno

¿Como evitar la información falsa?

No todo lo que lees es cierto. Para no caer en mitos y desinformación, te proponemos un método sencillo pero efectivo: