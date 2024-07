Don Omar sintió miedo tras haber sido diagnosticado con cáncer: “No quería hablar con nadie”

A principios de junio, Don Omar encendió las alarmas al revelar que había sido diagnosticado con cáncer. A través de Instagram, el cantante compartió una fotografía en la que aparece mostrando una pulsera, la cual pertenece al hospital donde aparentemente llevará a cabo su tratamiento.

Dicha imagen fue acompañada por el siguiente mensaje: “Hoy sí, pero mañana no tendré cáncer. Las buenas intenciones son bien recibidas. Nos vemos pronto”.

A pocos días del anuncio, el artista se sometió a una cirugía para erradicar la enfermedad. Si bien no dio muchos detalles, informó que el procedimiento había sido todo un éxito: “Hoy me levanté sin cáncer y agradecido”, dijo en redes sociales.

Don Omar rompe el silencio tras cirugía

En una reciente entrevista para el pódcast ‘El show de Piolín’, el intérprete de ‘Salió el sol’ admitió que su enfermedad lo hizo reflexionar acerca de la condición de vida que tendría.

“Yo creo que si comienzo a revivir emociones, sentí miedo, sentí paz en algún momento. Creo que el miedo era más por la poca información que tenía de lo que estaba sucediendo conmigo. Sentí miedo. Nno miedo a quizás morirme, sino el miedo de quedar vivo y seguir enfermo.” Don Omar

Pese a sus temores, señaló que esta experiencia lo ayudó a reflexionar y acercarse más a Dios: “Pasé de todo, hermano. Pasé de todo: de miedo. Pasé en algún momento de esa etapa del miedo a la etapa de la paz, cuando literalmente le dije a Dios: '¿Sabes qué? Yo creo que yo he vivido todo lo que quiero. Creo que he recibido todo lo que no me merecía’”, expresó.

Don Omar confiesa por qué no quiso hablar de su enfermedad

El también actor contó que tenía mucho miedo de hablar sobre su situación, algo que, en sus propias palabras, lo “empeoró” todo.

“Yo quise quedarme callado todo el tiempo, y creo que fue una de las razones por las que empeoró la situación. Yo no quería hablar con nadie. Yo tenía mucho miedo. estaba en medio de la gira, la gira todo un éxito. Yo, en algún momento, sentí que no quería dañar la atmósfera que había”, puntualizó.

Para finalizar, reveló que su cáncer lo ayudó a ver la vida de forma distinta y ahora valora más los pequeños momentos a lado de sus seres queridos.

“Yo estoy en total paz y en total tranquilidad porque el propósito se cometió. Yo creo que hoy en día veo la vida con más tranquilidad y con más detenimiento”, concluyó.

Don Omar / Instagram

¿Qué tipo de cáncer tuvo Don Omar?

En su momento, Raúl de Molina, conductor de ‘El gordo y la flaca’, contó que Don Omar tuvo cáncer de riñón, y por ello, le extirparon uno de ellos.

“Me dice él hace un minuto que a él le quitaron el riñón izquierdo, y a mí me quitaron el riñón derecho, así que desde aquí, hermano, te mando los mejores deseos”, señaló.

Don Omar hace gesto con la mano / Instagram: @donomar