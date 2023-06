Ed Sheeran gana el juicio por plagio en Nueva York: “siento que se escuchó la verdad”

Ed Sheeran usó su guitarra para demostrar su inocencia y así poder convencer al jurado.

Ed Sheeran ganó el juicio al que se enfrenta luego de ser acusado de presunto plagio en el tema Let’s Get It On, de Marvin Gaye y compusta por Ed Townsend, para el tema Thinking Out Loud, por la cual ganó dos premios Grammy.

Después de diez sesiones en Nuevo York, un tribunal federal de Manhattan le ha declarado no culpable. Este veredicto fue dado a conocer el pasado jueves 4 de mayo, ha sido unánime y se ha alcanzado después de tres horas de deliberación.

Al salir del juzgado el cantante dio unas palabras a los medios de comunicación presentes: “siento que se escuchó la verdad y se creyó la verdad. Es bueno que ambos podamos seguir adelante con nuestras vidas ahora, es triste que tengamos que llegar a esto”.

Ed Sheeran salió con una sonrisa de los tribunales de Nueva York / Twitter: @babybearlover_

Recordemos que el famoso comentó que dejaría la música si le declaraban culpable: “no tendré que retirarme después de mi trabajo diario”. El cantante aseguró sentirse feliz, sin embargo, un poco: “frustrado de que afirmaciones sin fundamento como esta puedan ir a los tribunales”.

Cabe señalar que la demanda civil la interpusieron los herederos de Ed Townsend, coautor del éxito de Gaye, quienes alegaron: “sorprendentes similitudes y evidentes elementos comunes”.

Para convencer al jurado Ed Sheeran tocó su guitarra varias canciones desde el estrado de los testigos para convencer al jurado de que las dos composiciones eran diferentes.

Además, el cantautor mencionó que la mayoría de sus canciones en un día, por lo que ‘Thinking Out Loud’ junto con la también compositora Amy Wadge, con la que suele trabajar. La canción la escribieron en su casa en febrero de 2014.