Ed Sheeran enfrenta juicio por presunto plagio en su canción Thinking Out Loud

La demanda fue interpuesta en 2017 por los herederos de Ed Townsend, coautor del sencillo ‘Let´s Get In On’.

Hace poco, se dio a conocer que Ed Sheeran enfrenta una demanda por, presuntamente, haber plagiado parte del tema ‘Let’s Get It On’, perteneciente a Marvin Gaye, para incorporarlo en su sencillo ‘Thinking Out Loud’.

La denuncia fue interpuesta por los herederos de Ed Townsend, coautor del sencillo, en 2017 y su principal argumento es que ambas canciones tienen “sorprendentes similitudes” y “elementos comunes evidentes” que transgrede los “derechos de autor”.

Por su parte, la defensa del artista afirma que ambas composiciones tienen un cierto parecido, pero que eso es debido a una “progresión de acordes parecidos”, los cuales pueden ser usados por cualquier cantautor.

“Las dos canciones comparten una progresión de acordes similar y desprotegida. Siempre ha estado disponible para los cantautores”, expresaron en su momento.

La defensa de Ed Sheeran califican como coincidencia la similitud que hay entre ambos sencillos. / Facebook: Ed Sheeran

Pese a que el proceso inicial se inició hace años, apenas esta semana se comenzará los alegatos en la corte, donde se planea que el propio intérprete de ‘Perfect’ también testifique sobre las acusaciones en su contra.

El juicio se realizará en una corte federal de Manhattan y será presidida por el juez Louis L. Stanton, de 95 años, y se espera que dure una semana, aproximadamente.

Cabe resaltar que ‘Let´s Get It On’ se estrenó en 1973 y fue uno de los mayores éxitos de Martin Gaye. En tanto, ‘Thinking Out Loud’ fue lanzada en 2014 y fue la canción que le permitió a Ed Sheeran hacerse más conocido.

Thinking Out Loud’ fue estrenada en 2014, convirtiéndose en uno de los temas más famosos de Ed Sheeran. / Facebook: Ed Sheeran

El juicio de Ed Sheeran por ‘Shape of You’

Esta no es la primera vez que Ed Sheeran enfrenta una demanda por presunto plagio, pues hace un tiempo se comenzó un proceso legal en Gran Bretaña por su canción ‘Shape of You’, sin embargo, ese juicio fue ganado hace un año.

En ese entonces, el cantante publicó un tuit explicaba que las coincidencias en la música suelen suceder, pues son demasiados artistas que componen canciones y solo 12 notas disponibles.

“La coincidencia está destinada a suceder. Si cada día se publican 60 mil canciones en Spotify, son 22 millones de canciones al año. Solo hay 12 notas disponibles”, escribió.