Elliot Page confiesa romances secretos con dos actrices; una de ellas tenía pareja en ese momento

Elliot confesó que cuando tuvo el romance con Kate Mara, ella mantenía una relación con Max Minghella.

El actor Elliot Page no solo se sinceró sobre el complicado proceso de cambio de género al que se sometió en los últimos años, sino también de su vida amorosa, en su libro biográfico que saldrá a la venta en los próximos días; en donde habló sobre sus dos relaciones amorosas secretas que ha tenido.

De acuerdo con un medio internacional, Elliot habló en Pageboy: A Memoir, sobre el romance que tuvo con la famosa Kate Mara, mientras filmaba X-Men: Días del futuro pasado (2014) y coco después de que Elliot se declarara parte de la comunidad LGBTTT, pero antes de declararse trans, algo que anunció en 2020.

Elliot Page reveló en sus libro que tuvo un romance con Kate Mara / Instagram: @elliotpage

“La primera persona de la que me enamoré después de que me rompieron el corazón fue ella, tenía novio en ese momento, el encantador y talentoso Max Minghella. Nunca pensé que podría estar enamorado de dos personas y ahora sé que puedo”, se lee en el libro de Page.

Aunque la famosa Mara no habría sido citada explícitamente en el escrito de Page, él habría aclarado que la actriz ya leyó el libro y lo apoya completamente, e incluso podría aparecer en el lanzamiento del mismo. Recordemos que ambos famosos trabajaron juntos en My Days of Mercy (2017).

“El amor y el cuidado que tenemos el uno por el otro es algo especial, separado de la intimidad sobre lo que escribo. Esto fue justo después de que me declarara gay y fue un momento de exploración y también de angustia”, mencionó Elliot Page.

“Creo que mi relación, o como quieras llamarlo, resume en gran medida una cierta dinámica en la que siempre me encontraba, que me estaba enamorando de personas que, creo que muchos de nosotros hacemos esto, que no están completamente disponibles”, agregó.

Aunque eso no fue todo, pues también habría expuesto cuando salió con una coprotagonista que no ha platicado abiertamente sus preferencias sexuales, y el motivo por el cual terminaron su relación pese a que el amor que sentían era mutuo y muy fuerte, y cómo cuando los veían en la calle juntos, se hacían pasar por amigas.

“Algunos de mis amigos ni siquiera sabían que estaba en una relación. En última instancia, creo que ella me amaba. Nos amábamos y eso era muy real en nuestra burbuja. Fue fantástico. Sabes, fue realmente hermoso. Me inspiró de muchas maneras, pero sentirme oculto era demasiado doloroso. Eso era imposible y no era una relación sostenible en absoluto. Y me enseñó que no volvería a hacer eso”, mencionó Page.

Elliot Page confesó en su libro que tuvo dos amoríos con mujeres, previo a declararse trans / Instagram: @elliotpage

