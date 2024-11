Elton John preocupa al revelar que ha perdido visión y tiene graves problemas de salud

Reginald Kenneth Dwight, más conocido en la industria artística como Elton John, encendió las alarmas al revelar que, a sus 77 años, ha presentado una serie de complicaciones en su salud.

En una reciente entrevista para el programa ‘Good Morning America’, el cantante confesó que sus problemas de visión han empeorado en los últimos meses, dificultándole realizar tareas sencillas como leer.

Según el también compositor, sus complicaciones en la vista comenzó una infección que contrajo en el sur de Francia en julio.

Elton John y sus graves problemas de salud

“Lamentablemente, perdí la vista de mi ojo derecho en julio, debido a una infección que contraje en el sur de Francia. Y ya van cuatro meses desde que soy incapaz de ver. Y mi ojo izquierdo tampoco está en su mejor momento”, mencionó.

El artista señaló que esta situación ha afectado su trabajo. Si bien dijo poder hacer ciertas tareas sencillas, crear música es muy difícil, pues le cuesta leer partituras o componer canciones.

“Puedo tener un diálogo como este, pero entrar en un estudio y grabar, eso ya es otra cosa. Porque sin ir más lejos, no puedo leer una partitura. No puedo ver nada ni leer nada” Elton John

Elton John se siente esperanzado, a pesar de su enfermedad

Para finalizar con el tema, Elton señaló que, pese a la gravedad de su condición, confía plenamente en que podrá recuperarse y disfrutar de lo que más ama: hacer música.

“Hay esperanza y ánimos de que todo estará bien. Pasó un tiempo desde lo último que hice, así que solo tengo que ponerme en movimiento”, concluyó.

¿Elton John le tiene miedo a la muerte?

En el documental ‘Elton John: Never Too Late’, Elton admitió tener miedo del tiempo que le queda junto a sus hijos. Si bien el cantante sueña con estar en sus momentos importantes, es consciente de que, por su edad, tal vez no lo logre.

“Quiero verlos tener hijos y casarse, pero no creo que vaya a estar para cuando eso suceda. Igualmente, ¿quién sabe? Nunca se sabe”, apuntó.

Cabe destacar que, en diversas ocasiones, ha expresado que sus pequeños hijos son su prioridad, por lo que siempre quiere verlos felices y sanos.

“Han llenado mi corazón de amor y mi vida de propósito y significado de formas que no creía posibles. Son mi mayor orgullo y los quiero tanto, tanto… Sean quien sean de grandes, siempre sean ustedes, plena y completamente ustedes”, manifestó en 2016.

