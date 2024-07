Fallece actriz de Scary Movie a los 46 años

La actriz Erica Ash, recordada por aparecer en ‘Scary Movie 5’ falleció a los 46 años de edad, según dio a conocer su publicista a través de The Hollywood Reporter el lunes 29 de julio.

La también actriz de proyectos en Broadway como ‘The Lion King’ y en televisión protagonista de ‘MADtv’ y ’Survivor’s remorse’ perdió la vida el domingo 28 de julio luego de enfrentar una dura batalla contra el cáncer.

“Erica fue una mujer increíble y una artista talentosa que tocó innumerables vidas con su agudo ingenio, humor y genuino entusiasmo por la vida. Su recuerdo vivirá eternamente en nuestros corazones”, dijo su familia en un comunicado difundido por The Hollywood Reporter.

Erica Ash era una reconocida comediante / Instagram: @theericaash

Su madre también comentó a TMZ que la actriz se fue en paz. “Hizo la transición pacíficamente rodeada de sus seres queridos”, indicó.

Loni Love, exconductora del talk show ‘The Real’, fue una de las primeras en despedirse de su amiga y en dar la noticia de su repentino fallecimiento: “Estoy triste por confirmar que mi amiga y compañera actriz Erica Ash ha fallecido... Erica era talentosa y divertidísima, ya fuera en el show Survivor’s Remorse o Madtv, ella pondría todo en su trabajo. Ella siempre estaría allí... Ahora ella se ha ido... Mis sinceras condolencias a su familia y fans”.

Loni Love y Erica Ash en ‘The Real’ / Instagram: @comiclonilove

Además, Loni agregó que se pueden hacer donaciones en honor a su memoria a fundaciones contra el cáncer de mama, lo que confirmaría el tipo de cáncer que padecía la actriz. “En honor a la memoria de Erica, la familia pide que cualquier donación se haga a Susan G. Komen Cancer Foundation o la Fundación para el Cáncer de Mama de su elección. Descansa en paz #EricaAsh”, dijo junto a una emblemática fotografía entre amigas.

Loni Love (centro) confirmó que Erica padecía cáncer de mama / Instagram: @comiclonilove

¿Quién era Erica Ash de Scary Movie?

Nacida en Florida el 19 de septiembre de 1977 y criada en Atlanta, la actriz estudió medicina en la universidad, pero encontró su pasión en el arte cuando se tomó un descanso y se fue a Japón en donde trabajó como cantante y modelo.

“Simplemente caminé por la vida a ciegas, por fe, y dije ‘sí’ a las cosas que se me presentaron, y eso me trajo hasta aquí”, contó en 2017 en una entrevista con Los Ángeles Times.

Fue así que llegó a Broadway en Nueva York actuando en obras como ‘The Lion King’, ‘Spamalot’ y ‘Baby it’s you’, entre otras.

Fue a partir de su participación en la puesta en escena ‘Love, loss and what I whore’ que se abrió un camino en la comedia y llegó a la televisión con ‘The big gay sketch show’, ‘MADtv’, ‘Real husbands of Hollywood’ y ‘Survivor’s remorse’.

En 2013 tuvo un papel secundario en el cine con la película de ‘Scary Movie 5’ interpretando a Kendra Brooks y compartiendo créditos con la estrella de High School Musical, Ashley Tisdale.

Erica Ash y Ashley Tisdale en Scary Movie 5 / IMDb

Descanse en paz, Erica Ash.