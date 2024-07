Horóscopo semanal del 30 de julio al 5 de agosto, ¡todos los signos!

¡Te tenemos el horóscopo semanal de todos los signos! Comienza la temporada de Leo, las personas nacidas bajo este signo son carismáticas, atractivas y seductoras. Además, atraen las miradas y admiración de todos. Las personas nacidas bajo el signo de leo también son orgullosas e independientes. Son líderes y protectores por naturaleza. Les gusta rodearse de amigos y allegados, con grandes tertulias y comilonas.

ARIES 21 DE MARZO AL 20 DE ABRIL

Te enterarás de las verdaderas intenciones de aquellos con los que trabajas o bien, de un allegado con dobles intenciones. Tendrás tiempo de resolverlo y que las cosas salgan a tu favor. Si eres asalariado, continuarás trabajando en el mismo lugar, pero septiembre traerá cambios muy drásticos en tu rumbo laboral. Te llega un proyecto que te dará muchas satisfacciones y abundancia plena. El amor da un salto cuántico y se instala en tu vida.

Símbolo zodiacal / Canva

TAURO 21 DE ABRIL AL 21 DE MAYO

Pueden seguir los problemas eléctricos en tus instalaciones, tanto de Internet como celular, o bien, un sinfín de reparaciones en tu casa u oficina. Habrá que poner energía en tu salud y huesos. En octubre empezarán a desaparecer los síntomas. Laboralmente las cosas van bien y mejorando, pero tus gastos son muchos últimamente. Tomarás decisiones drásticas respecto a un familiar que no te ayuda ni coopera. Con la pareja hay convivencia fría.

GÉMINIS 22 DE MAYO AL 21 DE JUNIO

Aunque ya se te anunció la mejoría laboral por recientes acontecimientos, aún no ves los resultados que deseas. Será a partir de septiembre cuando tus bolsillos se vean aumentados, y así seguirá hasta terminar el año. Llegan excelentes amistades o relaciones con quienes habrá proyectos deliciosos y muy divertidos. Te enfocarás en tus metas y sueños, para idear estrategias exactas. Hay cambio de ayudantes. El amor estará presente.

Símbolo zodiacal / Canva

CÁNCER 22 DE JUNIO AL 23 DE JULIO

Tienes más ánimo y le encuentras más sentido a la vida. Recuperas la esperanza y pasión por tu trabajo. También empiezan a llegar

los proyectos jugosos. Reestructuras tu negocio o empresa donde laboras. Jefes del pasado vuelven a requerir tus servicios. Ahora enfócate y no te distraigas. Se necesita tu empuje. En el amor, tendrás que ser honesto, abrir el corazón y decir únicamente la verdad para que tu amorcito te vuelva a creer.

Cáncer signo zodiacal / Canva

LEO 24 DE JULIO AL 23 DE AGOSTO

Has hecho muchos berrinches últimamente porque bajó la disciplina de tu equipo laboral o no siguió tus instrucciones. Al mismo tiempo recibirás gratificación de amistades e instituciones que se interesan en tus servicios, ya que en breve te cambiarás de trabajo o área. Hay muchos eventos sociales, pero estarás hogareño y con ganas de leer y escuchar música, estar contigo mismo. La pareja vuelve a reconquistar tu corazón. Hay gastos imprevistos de familia.

VIRGO 24 DE AGOSTO AL 23 DE SEPTIEMBRE

Llegó el momento de poner más empeño en tu salud, profesión y sentimientos. Todo viene aún mejor para ti. Aprovecha que los astros están a tu favor y avanza todo lo que puedas en este periodo. Económicamente logras un leve aumento de sueldo. No te conformarás y buscarás nuevos pastos frescos. Encontrarás el trabajo perfecto bien remunerado. En el amor te abrirás de nuevo a sentir y dejarte amar. Hay alguien que sí te corresponderá. Ya estás preparado.

Horóscopo Virgo / TVNotas

LIBRA 24 DE SEPTIEMBRE AL 23 DE OCTUBRE

Se necesitará de tu parte un “esfuerzo extra”. Lee más, estudia, muévete, enfócate, trata de ser empático con los demás y sé

más dulce con tus palabras. Todo esto constituye tu pasaporte a la mejoría. Si trabajas en casa tenla limpia y sana energéticamente. Hazle limpia con sahumador, carbón, copal y azúcar, para sacar las energías de miedo y estancamiento existentes. Arréglate diario y usa perfume, y di en voz alta todos los días: “Yo soy la resurrección y la vida aquí y ahora”.

Signo zodiacal Libra / Pinterest

ESCORPIÓN 24 DE OCTUBRE AL 22 DE NOVIEMBRE

Has recibido muchas lecciones de vida últimamente de tus maestros espirituales y no todas han sido cómodas. A veces sanar requiere entrar en nuestras zonas más oscuras, en nuestros recovecos molestos, para ventilarlos, verlos, asimilarlos, amarlos y volverlos luz. Date un chapuzón en tus heridas y así podrás sanarlas. En tu trabajo hay ventura y logros, aunque no será fácil la prisa y carga laboral. No te faltará el dinero que precisas. Tu pareja regresa después del alejamiento.

Escorpión / Canva

SAGITARIO 23 DE NOVIEMBRE AL 21 DE DICIEMBRE

Haces grandes esfuerzos por que te rinda el día y trabajar para traer cosecha a tu casa. Y lo estás logrando. Hay muchos planes y proyectos que se anuncian, aunque irán lentos. A partir de octubre ganarás buen dinero. Has tenido ausencias de tus ayudantes menores, que trastocan tus planes y retrasan procesos. La familia va por buen camino y hay razones para celebrar. El amor está presente y firme a tu lado. Sabes que ya llegaste a casa a su lado.

Símbolo zodiacal / Canva

CAPRICORNIO 22 DE DICIEMBRE AL 20 DE ENERO

Abócate a los proyectos que sí te dan dinero y son exitosos. Suelta aquellos que solo te quitan tiempo, esfuerzo y salud. No valen la pena y no cambiarán la situación. Llegan viajes de placer muy emotivos y llenos de eventos para recordar en compañía de los que amas. Reaparecen muchas personas de tu pasado, algunas de ellas fueron tus jefes y volverán a requerir tus servicios. Te hace falta salir más al aire libre. El amor viene de regreso a tus brazos.

ACUARIO 21 DE ENERO AL 19 DE FEBRERO

Si dejaste ir a varios amigos por tus “alucines” o simplemente te alejaste, este es el momento para recuperarlos. Si eres asalariado tu trabajo está seguro y así seguirá por largo rato. Si trabajas por tu parte, empieza la subida rápida después de una merma importante que ya te tenía preocupado. Hubo conversaciones muy profundas con la pareja y se dieron cuenta de que los dos han cambiado mucho y se volverán a enamorar.

Acuario / Canva

PISCIS 20 DE FEBRERO AL 20 DE MARZO

Hiciste una jugada en tu rompecabezas de vida, ya sea personal o laboral, que afectó a muchas personas y se descompuso el panorama. Ya pasó el trago amargo. Ahora hay que esperar a que se calmen las aguas antes de empezar a reparar los daños. Si hay mala salud, encuentras los doctores perfectos y la ayuda, la compañía y ángeles terrenos para sanar. Laboralmente las cosas irán bien y mejorando, aunque harás berrinches. En el amor, surge una relación maravillosa.

