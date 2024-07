LCDLFM: Paul Stanley ¿contra periodista por Mario Bezares? Arath responde si protege a su compañero de ‘Hoy’

Los enfrentamientos adentro y afuera de ‘La casa de los famosos México’ están que arden. El domingo se realizó la gala de eliminación en la que la primera eliminada resultó Paola Durante, pero momentos antes, los habitantes de la casa hicieron un posicionamiento en donde le dijeron a un nominado por qué quería que saliera de la casa.

Cuando tocó el turno de Arath de la Torre, dio unas duras palabras a Mario Bezares, conductor al que, en su momento, señalaron como sospechoso en el caso del ataque en el que le quitaron la vida al presentador Paco Stanley.

Posicionamiento de Arath De la Torre con Mario Bezares #LaCasaDeLosFamososMx pic.twitter.com/2Yubt9tCY5 — La Comadrita (@lacomadritaof_) July 29, 2024

Bezares y Durante permanecieron en prisión por un tiempo señalados como sospechosos. No obstante, no hubieron pruebas contra ellos, por lo que fueron liberados.

Aunque esto ya sucedió hace 25 años, la polémica al respecto continúa y se reavivió por el lanzamiento de la serie '¿Quién lo m4tó?’ que presenta una ficción de lo que habrían sido los últimos días de Stanley.

En ese contexto, Mario y Paola entraron a ‘La casa de los famosos México’.

Caso Paco Stanley pone de cabeza ‘La casa de los Famosos México’

Durante su posicionamiento Arath dio a entender que ‘Mayito’ ya no tenía nada más qué aportar al programa, luego de hablar tantas veces sobre lo que sucedió con Stanley: “No quiero que salgas, pero creo que he jugado mucho contigo y me la paso bien. Sin embargo, creo que ya no puedas dar más a la casa en el sentido de que ya contaste tu historia, la gente sabe ya tu versión, lograste tu cometido en ese sentido y te espera tu familia y una larga carrera que tienes y lo admiro muchísimo pero considero que ya llegaste a donde tenías que llegar, y no es personal”.

Ante esto, Brenda Bezares, esposa de Mayito, comentó en la gala en vivo que consideraba que Arath le había dicho eso por lealtad a Paul Stanley, hijo de Paco y compañero del conductor en ‘Hoy’.

Contrario a Paola, Mario fue salvado por el público y unos momentos después de la primera eliminación, los habitantes se sinceraron entre ellos para aclarar puntos que se dijeron en los posicionamientos, así que Adrián Marcelo defendió a Mayito y le reclamó a Arath sus palabras contra él: “Se me hace una falta de empatía decirle ‘ya contestaste mucho eso entonces ya no le sirves a la casa’. Ve al fondo del pensamiento, prácticamente estás deshumanizándolo, decirle a alguien que ya contó lo que lo trajo aquí ¿es decirle que no tiene nada más que decir? Porque es lo que le dijiste hoy”.

El caso de Paco Stanley provocó peleas dentro y fuera del reality / YouTube: Las Estrellas

En respuesta, Arath dijo: “Yo jamás te juzgué, sino simplemente dije que ya no ibas a llegar, en mi punto de vista, a ningún lado porque todo el mundo te ha preguntado lo mismo 30 mil veces”, pero Mario volvió a decir: “Entonces cómo quieres que reaccione si todo el mundo me está preguntando lo mismo y si yo digo ‘ya no me preguntes de esto’ allá afuera no me la acabo”.

Como todos los habitantes estaban presentes, Mariana Echeverría se metió en el pleito y le dijo a Mayito que a pesar de que ella tiene una amistad con Paul afuera, prefiere no meterse en ese tema: “Yo tengo una amistad allá afuera pero yo dije, ‘no voy a meterme en un pe… que a mí no me corresponde’”.

Finalmente, Arath respondió si sus palabras fueron para ayudar a Paul: “No es porque yo esté protegiendo a alguien allá afuera porque él tiene cómo protegerse, sino porque a mí me afecta y jamás me metería”, indicó.

Paul Stanley le habría reclamado a periodista por lo que pasó con Mario Bezares y Arath De la Torre en LCDLFM

Mientras esto sucedía adentro de la casa, afuera los ánimos también se encendieron y el conductor Michelle Rubalcava se refirió a las palabras de Brenda sobre la lealtad de Arath hacia Paul, por lo que escribió: “Muy buena respuesta de Brenda Bezares… obvio por lamerle las botas a Paul Stanley, ahí están fregando a Mayito (y pensar que apoyé tanto al desangelado de Paul la temporada pasada)”.

Muy buena respuesta de #BrendaBezares @LaCasaFamososMx obvio por lamerle las botas a @PAULSTANLEYD ahí están fregando a #Mayito (Y pensar que apoye tanto al desangelado de Paul la temporada pasada) — Michelle Rubalcava (@MichRubalcava) July 29, 2024

Después de sus palabras, según el mismo periodista, Paul le habría reclamado a través de un mensaje directo y aunque no mostró lo que le dijo, sí escribió: “jajaja Paul Stanley ya me mandó mensaje directo muy enojadito por decirle ‘desangelado’ ¿miento al decirle eso querido público?”

Hasta el momento Paul no ha dicho nada al respecto ante los medios.

Jajajajaja @PAULSTANLEYD ya me mandó un mensaje directo muy enojadito por decirle “Desangelado” ¿Miento al decirle eso querido público? #LosLeo — Michelle Rubalcava (@MichRubalcava) July 29, 2024

Al momento, Paul no se ha pronunciado a la polémica.