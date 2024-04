Famosa cantante rompe en llanto en transmisión en vivo por los at4ques que recibe en redes

La cantante argentina, Tini Stoessel conmovió a sus seguidores al romper en llanto durante una transmisión en vivo en Instagram, donde hablaba sobre su nuevo disco ‘Un mechón de pelo’ y abordaba el tema del ac0so que ha enfrentado en redes sociales.

Luego de lanzar su más reciente álbum, Tini compartió sus sentimientos con sus seguidores, admitiendo que los comentarios negativos que recibe, le afectan más de lo que pueden imaginar. Entre lágrimas, expresó su deseo de dar apoyo a quienes atraviesan momentos difíciles como ella y expresó la importancia de buscar ayuda cuando se necesita.

“Estoy contando parte de mi historia y parte de heridas a lo largo de la vida, espero que ojalá puedan acompañarlos en algún punto de sus vidas, que no se sientan solos, que no tengan miedo a hablar, que no tengan miedo a llamar a alguien si lo necesitan, decir lo que les está pasando”, compartió.

Tini también reflexionó sobre el impacto del ac0s0 en las redes sociales, expresando cuánto le preocupa que los comentarios negativos pudieran afectar a otras personas que las reciben, así como le sucede a ella.

“Comentar con soltura, a veces con maldad, pueden hacer mucho daño a una persona, ojalá se tome bastante más de consciencia lo que generan las redes sociales y que un comentario a veces puede llegar a hacer que una persona no tenga más ganas de estar acá (en el mundo). Siento que se habla muy libremente de la vida del otro y nadie sabe lo que estás viviendo”, dijo con la voz entrecortada.

Los problemas de salud mental de Tini preocupan a sus fans

Recordemos que esta no es la primera vez que la cantante se muestra afectada por los comentarios de la gente.

En un concierto en España, Tini se abrió con su público en pleno concierto para hablar de la salud mental y rompió en llanto.

Tini lloró en concierto / Twitter

Los seguidores de la cantante expresaron su preocupación por su bienestar a través de las redes sociales, mostrando su apoyo y solidaridad con muchos mensajes de aliento hacia la artista mientras atravesaba este difícil momento en vivo.

Además, Tini ha atravesado por momentos difíciles por las críticas que desató su romance con el futbolista Rodrigo de Paul quien estaba casado y con hijos cuando comenzó su romance con ella.

