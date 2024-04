LCDLF: Aleska le confiesa a Lupillo que no dejará a Christian Estrada por Clovis

Uno de los triángulos amorosos de ‘La casa de los famosos’ ha sido el de Aleska, Christian Estrada y Clovis.

En la gala del miércoles rumbo a la recta final, los habitantes comenzaron a recibir visitas de familiares y el primero en tener esta sorpresa fue Clovis con la visita de sus hermanas. Sin embargo, la sorpresa más grande fue que Aleska también las vio y conoció ¿a sus cuñadas?

El momento fue por demás incómodo para los televidentes, y así lo fue también para Aleska, quien en una conversación con Lupillo Rivera contó lo que pasó en el encuentro con sus “futuras posibles cuñadas” como las llamó.

En la conversación, Aleska Génesis dijo que el rechazo que sentía hacia Clovis cambió hace unas semanas y ha aprendido a quererlo, “Clovis se ha ganado mi cariño. Me cae bien. Independientemente de lo que digan, lo que ha hecho conmigo lo ha hecho porque lo siente. Juego y estrategia, obviamente sí hay cosas”, dijo.

Pero se sinceró diciendo que no quiere nada con él: “¿Quiero tener una relación con él? No, aquí no porque yo tengo mi mente allá (con Christian) Si eso no hubiese pasado, puede ser, pero como sí pasó, tengo mi mente vuelta loca en ese sentido”, reconoció. Recordemos que Aleska y Christian tuvieron un romántico encuentro en la suite de la casa y pasó de todo, pero él ya está eliminado y no han podido seguir conociéndose para saber si su romance puede darse.

En cuanto al show que están armando con Clovis y la reciente visita de sus hermanas, dijo: “Cada vez que doy dos pasos para atrás me dan dos para adelante”.

Aleska espera que Christian la entienda

Mientras Lupillo se reía todo el tiempo de la historia de amor de Aleska diciendo que sí estaba difícil su situación, la modelo le mandó un mensaje a Christian.

“El que está afuera si no me entiende, debería de entenderme”, dijo, haciéndole saber que es a él a quien quiere, pero ha tenido que seguir el show con Clovis para seguir en el reality.

Finalmente, comentó que luego de la visita de las hermanas de Clovis se quedó sorprendida: “Quedé en shock. Fue lindo y agradezco que me tomen en consideración para vivir ese momento bonito, pero nunca me lo esperé”.

¿Qué dice Christian de la ‘carpeta’ entre Clovis y Aleska?

En redes sociales ha dejado comentarios con indirectas como: “Me quedo con la tranquilidad de que todo lo que demostré fue sincero y de corazón”.

En otras ocasiones en una transmisión en vivo dijo que entendía a Aleska y solo ellos sabían que habían prometido esperarse a conocerse fuera del reality, aunque ahora comprende que debe hacer estas estrategias para poder seguir avanzando.