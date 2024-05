Festival de Cannes: Meryl Streep recibe la Palma de Oro entre lágrimas y aplausos

La actriz Meryl Streep fue reconocida en la edición 77 del Festival de Cannes con una ovación de pie, digna para una leyenda del cine como ella.

La intérprete francesa Juliette Binoche le hizo entrega de una Palma de Oro de Honor en la ceremonia de apertura entre ovaciones y lágrimas. A sus 64 años, en el Gran Teatro Lumière, Meryl Streep dijo que fue gracias a los artistas con los que trabajó que pudo llegar hasta aquí, así como gracias al cariño del público.

Con su sentido del humor, la actriz mencionó: “Estoy muy agradecida de que no se hayan hartado de mi cara”, con lo que el auditorio soltó risas.

Meryl Streep ha seguido vigente. Uno de sus trabajos más recientes fue en la serie Only Murders in the Building junto a Selena Gomez y Martin Short / Twitter

Binoche no contuvo las lágrimas al entregarle la Palma de Honor a la actriz destacando la capacidad de Streep para no tomarse nada demasiado en serio, pero aún más, la importancia de la actriz para todas las mujeres del cine.

“Has cambiado nuestra forma de ver a las mujeres en el mundo del cine y nos has dado una nueva imagen de nosotras mismas”, dijo entre lágrimas mientras otras mujeres presentes también lloraban.

Meryl Streep y su poderoso discurso en Cannes

Aunque Meryl ya había recibido un premio unos años atrás, recibió con elegancia los elogios y aplausos. Se mostró sonrojada y bajó la mirada.

Esto ocurrió mientras en el fondo se escuchaba ‘Mamma mia’, el famoso tema de Abba que fue retomado en la película que Streep protagonzó y que se hizo una de las más emblemáticas en su carrera.

Las canciones de ABBA son el soundtrack del musical ‘Mamma mia’ / Twitter

Entrando a su emotivo discurso, la actriz sorprendió al dedicar su premio “a dos caballeros que se encuentran aquí conmigo y a los que les debo mucho”. Uno de ellos fue a su representante Kevin Huvane: “Hoy se cumplen 33 años de nuestra feliz y productiva amistad y colaboración profesional”, mencionó.

Y el segundo agradecimiento fue a “otra persona que, habitualmente, está el backstage y es Roy Helland, mi maquillador y peluquero. Él es el responsable de casi cada uno de los personajes que he interpretado durante la última mitad de este siglo”, comentó. “Les quiero mucho a los dos”, remató.

Luego de ver el repaso de su carrera, Meryl reflexionó: “Ver todos esos clips es como mirar por la ventana de un tren bala que vuela desde mi juventud hasta mi madurez y llega hasta donde estoy hoy en día. He pasado por tantos lugares y he visto tantas caras… Pero hace 35 años, cuando vine aquí por primera vez, era ya madre de tres hijos, estaba a punto de de cumplir 40 y creía que mi carrera se había acabado.

Meryl Streep en la alfombra roja del Festival de Cannes / Julie Edwards / Avalon/Julie Edwards / Avalon

“Y no era una expectativa irreal para las actrices en aquella época. La única razón por la que estoy aquí esta noche y sigo trabajando es porque me siento tan agradecida de la gente con la que he trabajado, incluida Madame La Présidente (refiriéndose a Juliette Binoche, Presidenta de la Academia de Cine Europeo). Y a ustedes, todos los que están ahí. Estoy tan agradecida de que no se hayan bajado de este tren”, continuó.

Al terminar sus palabras, Meryl recordó algo que siempre le decía su madre: “cariño, ya verás que todo pasa tan rápido” y agregó: “y lo ha hecho, excepto por mis discursos que son siempre un poco largos”, bromeó.