Gal Gadot fue operada de emergencia por un coágulo cerebral en su embarazo

La actriz Gal Gadot compartió un conmovedor mensaje con sus seguidores en Instagram, revelando que, a principios de 2024, tuvo que someterse a una operación de urgencia debido a un coágulo cerebral que se formó mientras estaba embarazada de su cuarta hija, quien nació en marzo. Aunque la actriz ya había mencionado que su camino hacia la maternidad no fue fácil, apenas se decidió a hablar al respecto y contar a detalle lo que sucedió y lo que puso en peligro su vida.

“Este año ha sido un año de grandes retos y profundas reflexiones. He estado pensando mucho sobre cómo compartir esta historia personal”, comenzó.

“Al final, decidí dejarme guiar por mi corazón. Quizá esta sea mi forma de procesarlo todo, de correr el telón de la frágil realidad que se esconde tras los momentos que compartimos en las redes sociales”, añadió, dejando claro que lo quiere dar a conocer para concientizar y apoyar a otras personas que puedan enfrentar situaciones similares a las de ella.

Puedes ver: Gal Gadot comparte fotos usando un extractor de leche materna

Gal Gadot terminó en el hospital / Instagram

¿Qué le pasó a Gal Gadot?

La actriz de ‘Wonder Woman’ contó que, en el mes de febrero, cuando estaba en su octavo mes de embarazo, comenzó a sufrir intensos dolores de cabeza que la obligaron a permanecer en cama. Después de varias semanas de malestar, se sometió a una resonancia magnética que reveló la sorprendente y aterradora noticia: tenía un gran coágulo de sangre en el cerebro, lo que la puso en una situación crítica y amenazó su vida.

“Llevaba semanas sufriendo insoportables dolores de cabeza, hasta que finalmente me hicieron una resonancia magnética que reveló la aterradora verdad. En ese momento, mi familia y yo nos enfrentamos a lo frágil que puede ser la vida. Fue un duro recordatorio de lo rápido que todo puede cambiar, y lo único que quería era aguantar y vivir”, reconoció.

Ante esta situación, la actriz y su esposo, tomaron la decisión de actuar rápidamente. “Corrimos al hospital y, en cuestión de horas, me operaron de urgencia”, explicó. Afortunadamente, todo salió bien y, poco después, su hija nació en medio de un momento de incertidumbre y miedo. “Su nombre, que significa ‘mi luz’, no fue elegido por casualidad. Antes de la operación, le dije a Yaron (su esposo) que, cuando llegara nuestra hija, ella sería la luz que me esperaría al final de este túnel”, dijo.

Por si no lo viste: Gal Gadot recibe a su cuarto bebé y le da la bienvenida con emotivo mensaje

La actriz compartió su experiencia / Instagram

Tras la operación, Gal Gadot agradeció a los médicos del Cedars Sinai, hospital donde fue tratada. “Gracias al extraordinario equipo de médicos y sus cuidados, salí adelante y comencé mi recuperación. Hoy estoy completamente curada y llena de gratitud por la vida que me han devuelto”, compartió emocionada.

En su mensaje, Gadot también aprovechó para hacer una reflexión sobre la importancia de escuchar al cuerpo y prestar atención a los signos de advertencia que este arroja cuando algo no anda bien. “Este viaje me ha enseñado muchas cosas. En primer lugar, es fundamental escuchar al cuerpo y confiar en lo que nos dice. El dolor, el malestar o incluso los cambios sutiles suelen tener un significado más profundo. Estar en sintonía con el cuerpo puede salvarnos la vida”, destacó.

Además, reveló datos impactantes sobre el coágulo cerebral que sufrió: “No tenía ni idea de que a 3 de cada 100.000 mujeres embarazadas de más de 30 años se les diagnostica una trombosis venosa central (un coágulo de sangre en el cerebro)”. Por lo que la actriz impulsó a todas las mujeres embarazadas a estar atentas a cualquier síntoma extraño, ya que esta condición, aunque rara, es tratable si se detecta a tiempo.

“Este relato no es para asustar a nadie, sino para empoderar. Si una sola persona se siente motivada a actuar por su salud gracias a esta historia, habrá valido la pena compartirla”, concluyó.

Checa: Así se veía Gal Gadot como Miss Israel