Ganador de ‘La voz’ se disparó, piden oraciones

El cantante que se coronó como ganador de la edición número 11 del reality de canto ‘La voz’ en Estados Unidos, se encuentra en estado estable tras un grave accidente ocurrido el pasado viernes 15 de noviembre en su rancho en Texas; lamentablemente hablamos de Jason ‘Sundance’ Head. Según reportó su agente, Trey Newman, a ‘People’, el incidente ocurrió por un disparo accidental mientras el cantante cazaba solo en el bosque.

¿Qué le pasó al ganador de ‘La voz’?

El trágico suceso tuvo lugar alrededor de las 4:20 PM, hora local, cuando el artista de 46 años recibió un disparo directo en el estómago. De acuerdo con su esposa, Misty, el disparo no fue intencional. Jason estaba afuera de su auto y, mientras intentaba agarrar su arma de caza, esta se salió de la cartuchera y, al golpearse con el Jeep, se disparó accidentalmente.

Jason ‘Sundance’ Head ganador de La voz, sufrió un accidente mientras practicaba caza / Instagram

El cantante fue trasladado rápidamente en helicóptero a un hospital cercano debido a la gravedad de su lesión. ‘TMZ’ fue el primero en informar sobre este desafortunado incidente, que pudo haber tenido consecuencias mucho más graves, pero que solo quedaron en un susto.

Piden oraciones para el ganador de ‘La voz’ tras ser hospitalizado

Mientras se tenía más información, sus seguidores comenzaron a pedir oraciones por el cantante que tuvo el grave accidente pudiendo ser mortal.

A través de redes sociales, la esposa del cantante tranquilizó a sus fans dando detalles de su estado de salud. En una publicación en Facebook, se dijo aliviada al ver a su esposo con vida y en buen estado de ánimo, a pesar de las horas de angustia. “Está muy bien anímicamente teniendo en cuenta las últimas horas. Los niños están con él ahora. Las oraciones fueron escuchadas, ya que no hay daño interno por la bala. Gracias a todos”, escribió.

Blake Shleton fue su coach en La voz / Twitter

Misty también aclaró que el disparo fue un accidente y que Jason no tenía ninguna amenaza de nadie: “Nadie le disparó. Él estaba fuera del vehículo cuando intentó agarrar su (rifle) 22. La arma se salió de la cartuchera y, al golpearse con el Jeep, se disparó”, reiteró. Además, detalló que la bala pasó tan rápido que su esposo pudo ver cómo pasaba a través de él.

La esposa del cantante relató también que su esposo no pudo llamar al 911 de inmediato porque no tenía su celular con él. A pesar de las circunstancias, Jason logró caminar hasta la carretera y, después de pedir ayuda a varios coches que pasaban, finalmente fue auxiliado. “Diez vehículos después, alguien se dio la vuelta para ayudar y llamar al 911", indicó en su publicación.

Gracias a la rápida respuesta de los servicios de emergencia y a su fortaleza, su condición se reporta como estable, y se espera que su recuperación continúe de manera positiva.

Ganador de ‘La voz’ rompe el silencio sobre su accidente

De hecho, hace unas horas, el cantante ya fue dado de alta y rompió el silencio tras el accidente que sufrió. Jason se grabó en su casa junto al árbol de Navidad y agradeció a Dios y a los médicos que le atendieron para salvar su vida: “Estaba seguro que iba a morir”, dijo. “Fue una de las cosas más locas que me han pasado... Pero realmente quería venir aquí y decirles que estoy vivo. Me duele mucho. Me disparé accidentalmente en el estómago. Estaba solo”, agregó.

“Me queda mucha vida, y eso es lo que le estaba diciendo a estas damas y caballeros que (estaban) tratando de mantenerme con vida durante todo el proceso, hombre. De verdad, estoy muy agradecido por los servicios de emergencia. Hicieron un trabajo maravilloso”, reflexionó.

Además, el triunfador del reality agradeció a la persona que le ayudó en la carretera: “Sin ti, creo que no lo habría logrado. “Estaba sangrando allí mismo. No había nadie que me ayudara, y ya sabes, tuve alrededor de una docena de coches que pasaban y me veían y me hicieron contacto visual, y no se detuvieron”.

Y concluyó: “Soy muy, muy afortunado y agradecido por la pareja de caballeros que se dio la vuelta, y quiero decirte honestamente que te amo y estoy muy agradecido de que estuvieras en mi vida en ese momento. Y no fue un encuentro casual entre nosotros. Y espero pasar más tiempo contigo en el futuro”.

¿Quién es Jason ‘Sundance’ Head?

Jason ‘Sundance’ Head saltó a la fama en 2016 al ganar ‘La voz’ en su versión estadounidense teniendo como coach a Blake Shelton, ganándole a los equipos de Miley Cyrus, Adam Levine y Alicia Keys. Desde entonces, ha continuado con su carrera como cantante y compositor, ganándose el cariño de miles de seguidores por su poderosa voz.