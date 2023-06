Gerard Piqué es exhibido por influencer; vivió momento angustiante con él dentro de su coche

Además, la modelo Paula Manzanal destapó que Piqué se habría metido con tres amigas suyas cuando vivía con Shakira.

La influencer Nadia Jémez arremetió en contra de Gerard Piqué y reveló una experiencia angustiante a bordo del coche del exfutbolista. Dicha influencer forma parte del entorno de la Kings League, la liga de futbol de la que es dueño el exjugador. Ella es exnovia de Javi Ruiz, presidente de un equipo de la Kings League.

A través de un video, Nadia Jémez inicia su relato con la frase lapidaria dirigida a Piqué: “Para mí no ha sido una persona a la que yo le deba respeto porque no se ha comportado bien con los demás. Y también lo voy a contar”. Detalla la modelo que iba a bordo del coche del exjugador y este se comportó como un cafre al volante, haciéndole pasar un momento desagradable y riesgoso. Expresa la influencer que el ex de Shakira iba a toda velocidad, pasándose todos los semáforos en rojo que encontraba a su paso.

Finalmente, cuando llegaron a su destino, no bajaba la velocidad de su vehículo al momento de querer estacionarse y el exfutbolista se portó grosero con el valet parking. Asimismo, la revelación de Nadia ha destapado las sospechas de una infidelidad de Piqué a Clara Chía, pues, internautas se preguntan el motivo por el que dicha influencer iría a bordo del coche del exjugador.

La influencer Nadia Jémez acusa a Piqué de ser un cafre y hacerla pasar un momento angustiante al volante. / Twitter: @SrNaninho

La modelo Paula Manzanal destapa otras infidelidades de Piqué a Shakira

La experiencia que relató Nadia Jémez no sería el único escándalo que recién se ha revelado respecto del exfutbolista, quien, no para de estar en medio de las polémicas, pues, apenas se tuvo que presentar en los juzgados por la demanda que interpuso en contra del paparazzi Jordi Martín.

🚨 La influencer Nadia Jémez (hija de Paco Jémez y exnovia de Xbuyer) ha hablado sobre Gerard Piqué después de coincidir con él: pic.twitter.com/IIU6JVqSi2 — SrNaninho (@SrNaninho) June 6, 2023

Por su parte, Paula Manzanal destapó otras infidelidades en las que habría incurrido Piqué mientras estuvo con Shakira. En entrevista para América Hoy, la modelo reveló que el exjugador se metió con tres amigas suyas. Además, el exfutbolista del FC Barcelona se habría expresado mal de la madre de sus hijos frente a las amigas de la modelo:

Paula Manzanal destapa otras infidelidades del ex de Shakira, en entrevista para América Hoy. / Instagram: @paulamanzz

“Yo les confieso algo... Yo era súper fan de Piqué antes de que termine con Shakira. Yo me mudé a Barcelona y me moría por conocerlo, pero no con un interés romántico sino como fan, y me enteré que él había estado, por lo menos, con tres amigas mías”, reveló.

Destapan otras infidelidades del exjugador del FC Barcelona, mientras fue pareja de la madre de sus hijos. / Instagram: @3gerardpique

Paula Manzanal considera que las infidelidades de Piqué seguirán pese a estar con Clara Chía. Además, reveló que de acuerdo con lo que sus amigas le platicaron, el ex de Shakira tiene comportamientos “raros” en la intimidad y que le gustan los “fetiches”:

“Y me decían que era medio raro, que tenía tipo fetiches... (Eso pasó) mientras estaba con ella (Shakira) y hablaba mal de ella incluso”, detalló Manzanal.

Aseguran que las infidelidades del exjugador de futbol seguirán pese a estar con Clara Chía. / Twitter: @ClaGerFans

Por si no lo viste: Shakira abandona Barcelona y deja a sus hijos con Gerard Piqué