Hijo de Camilo Sesto se sincera sobre su transición a mujer: “lo que quiero es encontrar mi camino”

El hijo de Camilo Sesto sostiene que está bien y, pese a todo, tiene una buena relación con su madre.

En los últimos meses, Camilo Blanes, hijo de Camilo Sesto, ha generado mucha preocupación en redes sociales, al igual que a su propia madre, debido a su aspecto actual y la presunta recaída que habría tenido con las adicciones.

Ahora, y después de mucha insistencia, el joven reaparece frente a la prensa para romper el silencio y hablar acerca de lo que está viviendo, además de tocar ciertos temas como la relación actual que tendría con Lourdes Ornelas, su madre.

Durante la plática, Camilo Blanes, quien ahora dice identificarse como Sheila Devil, expresó que todo lo que se ha dicho sobre él le ha afectado, pues lo único que quiere es encontrarse a sí mismo y saber quién es.

"¿Máxima bronca? he oído, pero no sé por qué, las palabras me duelen. Ante todo, lo que quiero es encontrar mi camino individual, saber quién soy, se ve claramente lo que está pasando. ¿Por qué tenemos que estar pegados todos?”, indicó mientras estaba de paseo con un monopatín.

Hace poco, un reportero pudo hablar con Camilo Blanes acerca de su repentina transición / Twitter: @Showespaña

Acerca de su cambio de género, manifestó que su “lado masculino” era muy “agresivo” y, aunque le costó un poco de trabajo, explorar su “versión femenina” lo ha hecho sentir “muy a gusto”.

“Soy del sexo que siempre he sido. Camilín es aborreciente, pero no porque no me guste ser hijo de mi padre, mi padre lo será siempre, me parezco a él a morir”, señaló, sin querer dar más detalles sobre su supuesto tratamiento de hormonas.

Camilo Blanes habla fuerte y claro en medio del pedido de auxilio de Lourdes Ornelas. Fuente: (Europapress) pic.twitter.com/aqULVrEGW4 — Show España (@ShowEspana) June 10, 2023

Camilo Blanes manda mensaje contundente a quienes lo critican

Siendo consciente de todas las críticas que ha levantado por su aspecto, el hijo de Camilo Sesto se limitó a decir que lamenta mucho que haya personas que se sienten incómodas con su cambio.

“Si a alguien le molesta, a lo mejor se tiene que mirar más al espejo. Yo veo lo que tengo que ver, yo hago lo que puedo hacer”, sostuvo.

De igual forma, mencionó que ahora no tiene relación alguna y que la mujer con la que se le relacionó hace poco es solo una amiga, aunque admitió que sí está enamorado.

Desde hace meses, Camilo Blanes ha preocupado a la gente por su apariencia actual / Instagram: @shelaw123

Camilo Blanes asegura que tiene una buena relación con su mamá

Sobre la relación actual que tiene con su madre Lourdes Ornelas, quien ha dicho en diversas ocasiones que su hijo necesita ayuda, Camilo Blanes precisó que se hablan mucho y la ama, pese a todo.

“Sí (estoy bien). Amo a mi madre ¿Tú ves odio en mi corazón? No le he tenido nunca y no lo pienso tener. No sé hacerlo”, señaló.

Camilo Blanes dice que se lleva muy bien con su madre y sostiene que la ama a pesar de todo / Instagram: @camiloblanesoficial

