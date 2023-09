Hijo de John Lennon confiesa que odia una canción de los Beatles por triste

Para miles de fanáticos de The Beatles, la banda británica tiene las mejores canciones.

Una de las canciones memorables es ‘Hey Jude’, la cual fue escrita por Paul McCartney para Julian, el hijo mayor de John Lennon, a quien procreó con su primera esposa Cynthia Powell.

Hijo de John Lennon se sincera respecto a las canciones de The Beatles / TW

McCartney tenía la intención de sacar a Julian del abandono de su padre, luego de separarse de Cynthia.

Cabe señalar que debido a la ausencia de Lennon, Paul se convirtió en una figura paterna para Julian, pues el primero no lo visitaba mucho para jugar y pasar tiempo de calidad.

Ahora, tras 55 años de que ‘Hey Jude’ salió a la luz, el hijo de John Lennon estuvo en el pódcast de Bill Maher, llamado ‘Club Random with Bill’ en donde abrió su corazón y reveló que tiene amor odio por la canción que McCartney escribió para él.

“Estoy agradecido por la canción, sin duda. Pero la otra cosa real es que la gente no entiende realmente (que la canción) es un crudo y oscuro recordatorio de lo que ocurrió en realidad”, mencionó.

Julian aseguró que a pesar de tener solo tres años edad cuando sus padres decidieron tomar caminos separados, para él fue un momento muy complicado.

“El hecho de que papá se fuera, se marchara, nos dejó a mamá y a mí fue un momento de cambio total, de trastorno total, de oscuridad total y de tristeza. Solo tenía tres años, pero me di cuenta de que algo pasaba”, dijo.

Agregó: “Probablemente he oído esa canción y he escuchado más versiones de ella que la mayoría de la gente. E incluso mis queridos amigos me envían bebés en pañales tocando la guitarra y cantando ‘Hey jude’, algo que no le encanta”.