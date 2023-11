“It’s Time”: Mariah Carey se “está descongelando” para la Navidad y así fue como lo anunció

A unos días de dejar atrás las festividades de Día de Muertos y Halloween, la navidad se comienza a sentir gracias a Mariah Carey y su icónico sencillo, All I Want for Christmas Is You, el cual es considerado un himno de esta celebración.

Con un ingenioso video, la famosa cantante dio a conocer que ya se está “descongelando” para comenzar la tan esperada temporada navideña.

En las imágenes de dicho anuncio, se puede ver a unas personas con cabeza de calabaza y máscaras de la cinta Scream, las cuales simbolizan el Halloween en Estados Unidos, entrando a una especie de bóveda y usando herramientas para “descongelarla”.

Tras algo de esfuerzo, el hielo comienza a romperse y la intérprete canta a todo pulmón “It´s time”, fragmento inicial de su tema navideño, para liberarse por completo.

Poco después, Mariah comienza a disfrutar de su canción en compañía de varias personas vestidas con temática navideña. Todo esto ocurre mientras se le ve rodeada de árboles de navidad, muñecos de nieve y regalos.

La publicación se viralizó rápidamente y los internautas no dudaron en emocionarse por el “regreso” de la llamada “Reina de la Navidad”. Incluso, varios afirmaron que ya se había “tardado” en dar su anuncio.

“La reina de la navidad está aquí”, “Que comience el dominio de las listas de música”, “Mariah Carey sabe que ya huele a navidad”, “Me encanta que cada año sea Mariah quien inaugure la navidad”, “Es hora de Mariah Carey”, se podía leer en algunos comentarios.

Mariah Carey es considerada como la “Reina de la Navidad” / Intagram: @mariahcarey / YT

El éxito de All I Want for Christmas Is You

En noviembre de 1994, Mariah Carey lanzó su álbum navideño Merry Christmas, el cual incluía como sencillo All I Want for Christmas Is You. Dicha canción fue hecha en 15 minutos por la propia cantante, junto a su antiguo colaborador Walter Afanasieff.

“Escribí el principio y la parte de en medio en el teclado cuando estaba en una pequeña casa en el norte del estado de Nueva York, en una habitación sola. Empecé a pensar en todo lo relacionado con la Navidad y en cómo era crecer como una niña que ama la avidad. Creo que por eso es un disco tan festivo”, manifestó en su momento.

El tema fue tan exitoso que actualmente se considera como un “himno” a la Navidad que cada año se suele escuchar en todas partes. Según The Economist y Forbes, la intérprete gana entre 2.5 y 3 millones de dólares, es decir, un aproximado de 52 millones de pesos, en regalías cada año.

En 2022, el tema se posicionó durante 12 semanas en el primer lugar del Billboard Global 200, así como en el Billboard Global Excl. U.S

