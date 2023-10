¡Mariah Carey se está descongelando! Ya anunció las fechas de su gira navideña 2023

Mariah es considera ‘la Reina de la Navidad’ gracias a su aclamado éxito: All I Want for Christmas Is You.

¡Las épocas favoritas del año están por comenzar! Octubre ya está aquí y su escalofriante ambiente de halloween ya se vive. Sin embargo, la Navidad también está a la vuelta de la esquina.

Por ello, Mariah Carey anunció, previo a las fiestas decembrinas, su siempre esperada gira navideña.

Y es que, la cantante estadounidense se coronó como la Reina de la Navidad, gracias a su aclamado éxito: All I Want for Christmas Is You. Tema que, desde su estreno en el año 1994, sigue considerándose como un ícono representativo navideño.

La cantante anunció las fechas de su gira Merry Christmas onde and all tour. / Intagram: @mariahcarey / YT

Por tanto, Carey sigue facturando con este éxito y ya dio a conocer las fechas en las cuales presentará el regreso de su gira navideña: Merry Christmas One and All.

Se presentará en 13 ciudades de Norteamérica y empezará el próximo 15 de noviembre, en Hinghland, CA. y culminará el 17 de diciembre en Nueva York.

Mariah se consideró como la Reina de la navidad / Intagram: @mariahcarey / YT

“¡Sí, la verdadera descongelación ha comenzado! ¡Anunciando el MERRY CHRISTMAS ONE AND ALL Tour! A la venta 10/6”, escribió Mariah Carey en su cuenta oficial de Instagram.

Como era natural, usuarios y seguidores de la famosa celebraron esta noticia.

Así lo anució Mariah Carey: