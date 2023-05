Jennifer López siente culpa como mamá; su fama ha afectado a sus hijos: “yo les hice eso”

La cantante expresó que le causa remordimiento que sus hijos sean señalados constantemente por tener padres famosos, sin embargo, no piensa intervenir para protegerlos.

JLo abrió su corazón y reveló cómo se siente en su faceta de madre de familia. Si bien, Jennifer López es unas celebridades más famosas del medio del espectáculo internacional, tal parece que su papel de mamá no la tiene convencida del todo.

La actriz y Marc Anthony tuvieron dos hijos mellizos, un niño y una niña que, en la actualidad son menores de edad y viven con Ben Affleck y ella en su casa de Los Ángeles, California. Si bien, detalla que sus retoños se llevan bien con su actual pareja, confiesa que no han podido tener una infancia normal, como cualquier niño de su edad.

Esto, debido al peso de la fama de sus padres. Así lo reveló en el medio Audacy: “Creo que ser hijo de padres famosos no es algo que mucha gente pueda entender, y lo siento por ellos (sus hijos), porque no eligieron eso”, se sinceró. La actriz se encuentra promocionando su reciente película The Mother (La Mamá) y es a raíz de el tema de la película que ha salido a la luz lo que siente la famosa.

Jennifer López se sincera sobre su papel de madre y cómo su fama afecta a sus hijos / Instagram: @jlo

Jennifer López abre su corazón y expresa cómo se siente siendo madre de familia

La celebridad de Hollywood abrió su corazón y manifestó que le resulta complicado ver cómo sus hijos se vuelven el centro del ojo público a causa de la fama de sus padres:

Jennifer López tuvo dos hijos con Marc Anthony; los niños padecen la fama de sus papá / Instagram: @jlo

“No los ven por quiénes son y creo que debe ser algo realmente difícil para ellos, así que me encantaría protegerlos de eso”, detalló Jennifer López, mientras reflexiona sobre lo difícil que es para sus hijos ser criticados por personas extrañas:

“Ser juzgados por personas que ni siquiera conoces, de alguna manera, es realmente duro para ellos, crecer y ser ellos mismos, es como si supieran que hay una lente sobre ellos, y eso es complejo”, explicó.

JLo explica que la infancia de sus hijos no ha sido normal por ser juzgados por personas extrañas / Instagram: @jlo

JLo no piensa intervenir ni proteger a sus hijos de esas circunstancias

No obstante, reconoció que, independientemente de que las personas sean famosas o no, por lo general, lidian con la censura y los prejuicios sociales de manera cotidiana, sin embargo, eso se incrementa si se es famoso o familia de alguien famoso.

“Todo el mundo tiene que lidiar con ser intimidado. No importa quién seas, te pueden intimidar… Pero, saben que tienen una lente encima, y eso es difícil, lo que es engorroso para ellos, creo. Yo les hice eso. Y así que, ya sabes, de nuevo, tenemos esta culpa como madres, es como lo que hacemos y lo que trajimos a sus vidas”, admitió la actriz.

La Diva del Bronx quiere que sus hijos aprendan solos a ser ellos mismos / Instagram: @jlo

No obstante, Jennifer López analiza también la “otra cara de la moneda” y expresa que no piensa intervenir al respecto con tal de que sus hijos encuentren por sí mismos la forma de lidiar con esas circunstancias: “el dolor es necesario. El dolor es realmente bueno…, te hace sentir un poco como un guerrero cuando lo superas”.

En ese sentido, la cantante quiere que sus hijos aprendan por sí solos a ser “ellos mismos”, a encontrar su propio poder y verdad, pues, asegura, confía en que podrán lograrlo solos.