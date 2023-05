Johnny Depp dice que no necesita de Hollywood luego de ser ovacionado en Cannes

La cinta Jeanne du Barry, no solo fue protagonizada por Johnny Depp, sino que también es el primer proyecto en el que trabaja después del polémico juicio que mantuvo con su expareja, Amber Heard.

La noche de este martes 16 de mayo se celebró la apertura del Festival de Cine de Cannes, en donde la película inaugural fue la protagonizada por el histrión Johnny Depp, Jeanne du Barry, la cual cuenta historia de la condesa de Barry, conocida como Madame du Barry, que fue amante del rey Luis XV.

Durante dicho estreno, el famoso actor que desde hace varios años ha pasado situaciones delicadas en su vida, al igual que su expareja, Amber Heard, fue ovacionado por siete minutos continuos, superando por tan solo un minuto a Bredan Fraser durante el Festival de Cine de Venecia, en donde se estrenó la película que estelarizó, The Whale.

El emotivo momento en el que Johnny Depp se deja ver muy conmovido al ser recibido calurosamente por el público presente rápidamente se viralizó en redes sociales en donde muchos internautas se dijeron contento de que recibiera un merecido reconocimiento después de haber ganado el juicio de difamación contra su ex, Amber Heard, a principios de este 2023.

Johnny Depp recibió una ovación de pie de siete minutos al final de la proyección de 'Jeannu Du Barry'. ¡Gracias a Maïwen por traerlo de vuelta! 🖤#Cannes2023 #CannesFilmFestival pic.twitter.com/wCsTw6NAj6 — ༒ 𝕷𝖎𝖌𝖊𝖎𝖆 𝕯𝖊𝖕𝖕 ༒ (@twiggywitch) May 16, 2023

Fue después de su emotivo regreso triunfal en el cine, que Johnny Depp se dijo despreocupado de ya no hacer proyectos en Hollywood, pues asegura que ya no necesita de la meca del cine a sus 59 años de edad y después del rechazo que sufrió tras las acusaciones de su exesposa.

“La mayoría de lo que han estado leyendo los últimos cuatro o cinco años... con respecto a mí y a mi vida es ficción fantástica y horriblemente escrita. Hay que centrarse simplemente en el hecho de que, en primer lugar, es un milagro conseguir que se haga una película que te interesa; ahí ganas. No me siento boicoteado por Hollywood porque no pienso en Hollywood”, dijo Johnny Depp.

Cabe destacar que pese a algunas críticas en donde se asegura que la cinta Jeanne du Barry deja mucho qué desear, el jefe de Cannes, Thierry Frémaux, aseguró que había escogido la película de la directora Maïwenn por ser hermosa y por la magnífica actuación de Johnny Depp.

“La película inaugural también tiene que estrenarse simultáneamente en los cines franceses; no ponemos películas de plataforma en esa franja horaria, porque queremos que Francia participe en el festival”, dijo Frémaux.

