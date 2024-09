Jon Bon Jovi salva a una mujer que intentó saltar de un puente ¡héroe sin capa! VIDEO

El reconocido cantante Jon Bon Jovi protagonizó un hecho que rápidamente dio la vuelta al mundo.

Durante la grabación de un video en el puente peatonal Seigenthaler en Nashville, Tennessee, Estados Unidos, el músico se encontró con una situación de alto riesgo: una mujer al borde del precipicio con intenciones de aventarse.

Jon Bon Jovi salva a una mujer, ¡y queda todo grabado!

Las cámaras de seguridad captaron el momento en que Bon Jovi, acompañado de un miembro de su equipo, se percata de la emergencia. Sin dudarlo, se ve cómo se acerca a la mujer y, con gran sensibilidad, inicia una conversación que logra calmarla y convencerla de retroceder del borde. Gracias a su rápida intervención y a su empatía, el cantante evitó una tragedia.

El video fue compartido por la Policía de Nashville en sus redes sociales, elogiando la valentía y la humanidad de Jon Bon Jovi.

“Un reconocimiento a Jon Bon Jovi y su equipo por ayudar a una mujer en el puente Seigenthaler. La ayudó a alejarse del borde sobre el río Cumberland hacia un lugar seguro”, escribieron en sus redes sociales.

El mismo jefe de policía también hizo comentarios al respecto: “Nos corresponde a todos ayudarnos mutuamente a mantenernos a salvo”.

Sin ningún disturbio, así se vivió el momento:

Redes sociales aplauden a Jon Bon Jovi pero él no se pronuncia al respecto

El cantante hasta ahora no ha emitido palabra alguna. Medios internacionales apuntan que no ha querido dar entrevistas para cuidar la imagen de la mujer. Sin embargo, tras la viralización de las imágenes, cibernautas no han dudado en agradecerle a Jon Bon Jovi por su acción, recalcando que ha demostrado que es una gran persona.