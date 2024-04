¿Bon Jovi pondrá fin a su carrera musical? Esta enfermedad no lo dejaría cantar

Jon Bon Jovi, cuyo nombre real es John Francis Bongiovi Jr., es un cantante, compositor y actor estadounidense, conocido principalmente por ser el líder y vocalista principal de la banda de rock Bon Jovi, una de las bandas más exitosas comercialmente de la historia, con éxitos como Livin’ on a prayer, You give love a bad name e It’s my life.

Actualmente, el famoso encendió las alarmas luego de que anunció una dolorosa situación en su estado de salud previo al lanzamiento de su último álbum Forever. ¿Dejará los escenarios?

Bon Jovi cantando arriba del escenario / Instagram: @davidbergman / @bonjovi

¿Cuál es el estado de salud de Jon Bon Jovi?

Bon Jovi encendió las alarmas luego de que dio a conocer que se sometió a una delicada cirugía para tratar una lesión ubicada en las cuerdas vocales.

El famoso destacó, a través de la entrevista The sunday times, que todo salió bien en la intervención. Sin embargo, aseguró que las consecuencias de la cirugía lo siguen manteniendo lejos del escenario, ya que está enfrentando complicaciones en las cuerdas vocales.

Jon informó que lo anterior le ha impedido cantar de la forma en que le apasiona, pese a sus esfuerzos por recuperar su voz, no ha tenido una mejora contundente. Fue así que el famoso sentenció que, de seguir así, tendrá que poner fin a su trayectoria musical.

Asimismo, el intérprete de Always compartió que su proceso de recuperación incluye terapia diaria para poder lograr el resultado que necesita en su voz.

Será hasta que el famoso dé a conocer cómo es su evolución en sus cuerdas vocales, para saber si será o no el fin de su carrera musical.

