Jonas Brothers regresan a Disney+ con una película navideña: fecha de estreno y detalles

Disney+ anunció el lanzamiento de una nueva película navideña protagonizada por los Jonas brothers, programada para estrenarse en la temporada decembrina de 2025. La cinta, con título provisional “Jonas brothers Christmas movie”, marca un emocionante reencuentro entre la banda y la compañía que impulsó su carrera durante su adolescencia.

La dirección del filme estará a cargo de Jessica Yu, ganadora de un Premio Óscar y reconocida por su trabajo en producciones como Quiz lady y This is us. Además, el proyecto cuenta con el respaldo de 20th Television, una división de Disney television studios, y un guion escrito por Isaac Aptaker y Elizabeth Berger, creadores de historias emotivas como I want you back, This is us y Love, Simon.

Te puede interesar: Jonas Brothers cancelan sus conciertos en CDMX y Monterrey por problemas de salud

Instagram

Un nuevo capítulo en la relación de los Jonas Brothers con Disney

La colaboración entre los Jonas Brothers y Disney no es nueva. Durante su juventud, la banda alcanzó gran popularidad con temas icónicos como Year 3000 y Burnin’ Up, además de protagonizar proyectos exitosos en Disney Channel, incluyendo las populares películas de Camp Rock y la serie Jonas.

Tras un receso en 2013, la banda regresó en 2019 con Sucker, una canción que llegó al puesto número uno en el Billboard Hot 100. Su álbum Happiness Begins reafirmó su relevancia en la escena musical. En 2023, continuaron su trayectoria con el lanzamiento de The Album.

Instagram

¿De qué tratará Jonas brothers Christmas movie? Esta es la trama

En esta nueva comedia navideña, Kevin, Joe y Nick Jonas interpretarán a personajes que intentan viajar de Londres a Nueva York para celebrar la Navidad con sus familias, pero enfrentan una serie de obstáculos inesperados. La trama busca capturar el espíritu festivo y conectar con audiencias de todas las edades mediante un relato lleno de aventura y humor.

La película también contará con nuevas canciones originales creadas específicamente para la producción. Justin Tranter, productor musical nominado al Grammy, estará a cargo de la dirección musical y contribuirá con temas exclusivos que complementarán la historia.

Instagram

El primer adelanto de la película fue publicado en las cuentas oficiales de los Jonas Brothers y Disney+. En el video, los tres hermanos aparecen sosteniendo un cartel mientras Joe intenta leerlo. Nick lo interrumpe para recordarle que deben permanecer en silencio, permitiendo que los fans descubran la noticia por sí mismos.

El anuncio ha generado gran expectación entre los seguidores de la banda, quienes han expresado su entusiasmo en redes sociales. Con la combinación de nostalgia, humor y música, Jonas Brothers Christmas Movie promete convertirse en un clásico de la temporada navideña en Disney+.

También te puedes leer: Integrante de ‘los Jonas brothers’ es diagnosticado con cáncer