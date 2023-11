Justin Timberlake huye a México para evitar ‘hate’ por libro de Britney Spears, reportan

Imágenes que ya se han hecho virales, marcan la primera aparición pública de Timberlake desde la publicación del libro de Britney Spears.

El nuevo libro de memorias, “The woman in me” de Britney Spears ha hecho temblar a más de uno, sobre todo a su expareja, el cantante Justin Timberlake.

Y es que, según el medio Daily Mail, al parecer se encuentra en México, pues supuestamente el cantante busca escapar de la polémica que desató su ex novia, quien lo acusó de haberla engañado, abandonado y humillado durante su relación.

Según reportes de los medios estadounidense, el exintegrante de NSYNC viajó a Cabo San Lucas con su familia y se hospedó en un lujoso yate privado, donde intenta alejarse de “los comentarios desagradables y el odio que la gente dice”, según una fuente cercana al artista.

#Espectaculos | Luego de que Britney Spears revelara que abortó un bebé de Justin Timberlake, el cantante viajó a México para vacacionar en Cabo San Lucas. Entérate: https://t.co/sT6ikFVEJ5 pic.twitter.com/wOVMXSGJi2 — Plano Informativo (@Planoinforma) November 1, 2023

Timberlake ha sido duramente criticado por los fans de la ‘Princesa del pop’, luego de que ésta rompiera el silencio sobre lo vivido con el cantante en su juventud.

En redes sociales, Spears relató el aborto que sufrió con su entonces novio y cómo éste no le brindó ningún apoyo emocional.

Britney Spears deseaba formar una familia con Justin Timberlake / Redes sociales

Además, la intérprete de ‘Slave 4 you’ reveló las infidelidades del joven músico, que alcanzaba el éxito mundial, y los desplantes que le hizo, que le provocaron incluso ataques de ansiedad.

Hasta el momento el famoso no ha dado muchas opciones sobre el libro de Britney. Lo cierto es que la gente no lo perdona por sus acciones y lo ha tachado de ser el hombre más odiado del mundo. El cantante ha desactivado los comentarios de sus redes sociales y no ha hecho ninguna declaración al respecto.