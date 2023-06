Karol G y Feid confirman su relación tras rumores de romance; fans se burlan de Anuel AA

Muchos internautas aprovecharon el momento para burlarse de Anuel AA, expareja de Karol G.

Luego de varios meses de especulación sobre un romance entre los dos, Karol G y Feid ya no lo ocultan más y se muestran ante el público como una pareja feliz, provocando que muchos fans aprovechen para burlarse de Anuel AA, expareja de la cantante.

A través del medio Uforiamusic, se compartieron imágenes donde se puede ver a las celebridades agarrados de las manos, al mismo tiempo que se sonreían frente a todos los presentes.

De acuerdo con el portal, la intérprete de Provenza acompañó a su ahora pareja a la arena donde tiene un concierto programado para esta noche, en Miami, Florida.

Cabe destacar que, aunque Feid y Karol G ya habían dado señales de que tenían una relación, ninguno de los dos había dicho algo de manera oficial, hasta ahora que se les ve juntos como una pareja.

Un ejemplo fue cuando el artista utilizó una foto de la cantante para ilustrar 14 de febrero, una balada romántica que sacó el pasado 11 de febrero del 2021, en colaboración con Paulo y Tiago PZK.

Recordemos que ambos artistas ya habían sido captados juntos en anteriores ocasiones, pero siempre en compañía de amigos y colegas. Hasta el momento, no se saben más detalles su romance.

Este fue uno de los románticos gestos de Feid para Karol G / Instagram: @elgeneroofficial

Fans se burlan de Anuel AA

A raíz de que se dieron a conocer las fotos entre Karol G y Feid, los internautas no desaprovecharon la oportunidad para burlarse de Anuel AA, expareja de la colombiana, quien durante los últimos meses ha mostrado sus intenciones de regresar con ella.

“Es un mal día para ser Anuel”, “Anuel debe estar muriendo”, “Y el ex llorando por ahí”, “Anuel: Yo, sin ti, no me siento bien”, “Ella y Yailin son felices, a diferencia de otros”, “Anuel no está soportando”, “Ya viene la chilladera de Anuel AA”, “Anuel AA ha de estar de muerte”, señalaron algunos usuarios.

Hasta ahora, Anuel AA no ha reaccionado al romance confirmado de su exnovia o a la cercanía que ha tenido Yailín la más Viral con Tekashi 69, sin embargo, se espera que pronto lo haga.

Anuel AA ha sido motivo de burlas tras la confirmación del romance entre Karol G y Feid / Facebook: Anuel AA

